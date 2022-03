Les premiers tests de l'iPhone SE 3 confirment ses forces et faiblesses

Présenté mardi 8 mars, l'iPhone le moins cher de 2022 sera bientôt en vente. Mais avant sa sortie officielle ce vendredi 18 mars, certains médias américains ont pu mettre la main sur l'iPhone SE 3. L'occasion de découvrir le test de la nouvelle entrée de gamme d'Apple. Depuis l'iPhone 5c, l'approche du constructeur a été de proposer un iPhone plus abordable en récupérant le processeur haut de gamme des deniers modèles tout en conservant un design éculé. Avec la troisième génération de l'iPhone SE, la société s'en tient à cette stratégie en reprenant le look introduit par l'iPhone 6 et toujours le bouton Touch ID. À l'intérieur, la version de cette année est équipée d'une puce A15 Bionic et d'un modem 5G, ce qui promet un sérieux gain de vitesse à tous les niveaux. En revanche, Apple a justifié les ajouts par une augmentation de 40€ sur le prix final.

Premier avis sur l'iPhone SE 2022

Les + :

Bouton d'accueil et TouchID familiers

Puce A15 Bionic rapide pour son prix

L'appareil photo prend des photos étonnamment bonnes en condition normales

Les - :

Sockage de 64 Go de base

Une seule caméra arrière

Écran petit et terne

Si le design, l'écran et l'appareil photo sont restés identiques, la concurrence a évolué et propose désormais de meilleures téléphones, notamment souvent avec une dalle OLED comme sur la gamme iPhone 13, ainsi que des clichés plus aboutis. l'iPhone SE 3 reste très correct, avec un excellent écran LCD et des clichés qui seront satisfaisant pour une partie des clients, mais comme le note Endadget, cela reste un téléphone de base en 2022 avec un affichage terne et exigu.



Par contre, si vous cherchez des performances et du confort, l'iPhone SE 3 met la barre toujours plus haut grâce à la puce A15 qui s'offre les derniers jeux et services sans sourciller, ainsi que le modem 5G qui permet des téléchargements ultra-rapides, pour peu que vous ayez une borne dans la région.



Apple avait promis une meilleure autonomie, cela se confirme timidement. L'écart n'est pas marqué, avec une petite heure de gagnée pour arriver à 12 heures en lecture vidéo, ce qui n'est pas au niveau d'un iPhone 13 Mini et encore moins d'un Pixel 5A qui fait quasiment deux fois mieux.

© The Verge

Avis d'Endadget :

Si vous êtes à la recherche d'un petit iPhone moins cher, vous avez probablement l'œil sur l'iPhone 13 mini. Pour environ 270 dollars de plus, il offre un écran plein écran plus joli, une caméra arrière supplémentaire, un design actualisé et une autonomie légèrement supérieure. Vous devrez enfin renoncer au bouton d'accueil et à Touch ID, bien sûr, et vous habituer à une encoche pour la caméra selfie. Mais ce sont des compromis assez mineurs. Je tiens à souligner que les 64 Go de stockage du modèle de base sont dérisoires. J'ai à peine installé toutes mes applications sur mon appareil de test qu'il me reste déjà environ 22 Go. Vous aurez certainement envie de dépenser les 50 dollars supplémentaires pour la version 128 Go au moins, qui est ce que l'iPhone 13 mini d'entrée de gamme comprend.

Avis de The Verge :

Lorsque Dieter Bohn a examiné le SE 2020, il a été tellement impressionné qu'il a remis en question le concept même du téléphone phare à 1000 $. Ce téléphone et l'actuel SE font tout ce qu'un téléphone haut de gamme peut faire pour moins de la moitié du prix. Cela reste très impressionnant, et cela ne m'échappe pas lorsque je prends le SE et que je passe rapidement d'un écran de menu à l'autre, que j'enregistre de superbes vidéos 4K, que je le place sur mon chargeur sans fil la nuit ou que je lance Genshin Impact sans le moindre problème.



Mais le design des téléphones a évolué au cours des deux dernières années et le SE est resté fermement ancré dans le passé. Étant donné le nombre de fois par jour où la plupart d'entre nous regardons l'écran de notre téléphone et interagissons avec lui, je pense qu'il est juste d'exiger un peu plus de l'écran de votre appareil mobile que ce qu'offre le SE.



Cela ne veut pas dire que personne ne devrait acheter le SE. Si vous savez au fond de vous qu'un petit écran ne vous dérangera pas pendant au moins les prochaines années et que vous voulez simplement un appareil à un prix raisonnable qui vous permette de passer la journée sans problème, alors c'est l'iPhone qu'il vous faut. Il est rapide, dispose de toutes les bandes 5G qui comptent, et vous permettra très certainement de traverser l'avenir prévisible sans avoir à souffrir de l'achat d'un autre téléphone.



Pour tous les autres, je pense qu'un écran plus grand est une nécessité. Si vous pouvez envisager un passage à Android et à la vie en bulle verte, le Google Pixel 5A est une option fantastique qui se situe à peu près au même prix. Il comprend un appareil photo ultra-large, un excellent mode nuit et, élément crucial, un écran OLED de 6,34 pouces beaucoup plus grand. En revanche, les mises à jour ne sont garanties que pendant trois ans.



J'imagine que le SE 2022 est la dernière fois que nous verrons ce design particulier apparaître dans un téléphone Apple.

Récapitulatif du test

Pour son prix, l'iPhone SE offre de nombreuses fonctionnalités avancées, comme un processeur haut de gamme, le support de la 5G et iOS 15. Avec ces éléments, le téléphone de milieu de gamme d'Apple devrait continuer à fonctionner de manière respectable pendant au moins deux années supplémentaires. Mais certains de ses autres aspects sont carrément anciens, comme son écran exigu et sa configuration limitée de l'appareil photo. Si vous tenez absolument à vous procurer un iPhone autour des 500€ et que vous ne voulez pas d'une version reconditionnée des précédents fleurons, l'iPhone SE est suffisamment bon. De plus, c'est le seul iPhone qui dispose encore de Touch ID, que certains préfèrent à Face ID.



Au final, il est agréable de voir un nouvel iPhone SE qui apporte des performances et une connectivité modernes dans un design que les fans de petits téléphones apprécieront. Il est basique, mais il fait le travail.

