Les premiers tests de l'iPhone 14 ont vu un iPhone 13s

Comme chaque année désormais, Apple a donné à certains médias et YouTubers l'accès au nouvel iPhone 14 avant qu'il ne commence à arriver dans les mains des clients ce vendredi 16 septembre.



Le nouvel iPhone 14 est une mise à niveau relativement mineure par rapport à l'iPhone 13, avec le même design général, la même puce A15 Bionic (mais un cœur GPU supplémentaire), et de légères améliorations aux caméras arrière et avant. Voyons ce qu'en pensent nos confrères américains.

Test de l'iPhone 14 de base

Écran

Il existe deux modèles d'iPhone 14, l'iPhone 14 standard de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Plus de 6,7 pouces. L'iPhone 14 Plus ne commencera pas à être expédié aux clients avant le vendredi 7 octobre, ce qui explique que les critiques se concentrent sur le modèle standard plus petit.



L'écran de l'iPhone 14 standard est presque identique à celui de l'iPhone 13. The Verge estime qu'il s'agit d'un bon écran, mais note qu'il existe d'autres options offrant des écrans plus avancés avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz à peu près au même prix chez la concurrence, et même souvent moins cher. Soit, Apple utilise un panneau OLED signé Samsung qui a fait ses preuves et qui est largement suffisant pour le commun des mortels.

C'est un bon écran, mais la concurrence tourne autour d'Apple. Les téléphones Android, de la classe phare jusqu'au Samsung A53 5G à 350 $, offrent des écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n'est pas un problème, mais c'est un domaine où l'on a l'impression que l'iPhone standard aurait dû être mis à jour.

Performances

L'iPhone 14 est équipé de la même puce A15 Bionic que celle qui équipait l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Par rapport à la puce A15 Bionic de l'iPhone 13 standard de l'année dernière, la puce de l'iPhone 14 comporte un cœur GPU supplémentaire. Selon CNET, l'iPhone 14 est "rapide", avec des animations fluides et aucun problème de performance. C'est loin d'être étonnant.



L'iPhone 14 comprend également une conception interne améliorée qui gère mieux la chaleur, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux très intensifs pendant plus longtemps sans que l'appareil ne surchauffe. Engadget affirme que l'appareil est parvenu à rester "frais au toucher" pendant les jeux et que le téléphone reste performant.

L'iPhone 14 a beau utiliser le processeur A15 Bionic de l'année dernière, il n'en reste pas moins un téléphone performant qui tient la route face aux fleurons de cette année. Mes parties fiévreuses de Royal Match pendant que j'envoyais à d'autres examinateurs mon avis sur l'iPhone 14 Pro se sont déroulées sans problème et, en général, le téléphone est resté froid au toucher. Il s'est réchauffé lorsque j'ai testé à plusieurs reprises l'autofocus de la caméra selfie en basse lumière, mais il n'a pas atteint une température alarmante.

Autonomie de la batterie

L'iPhone 14 standard dispose d'une batterie légèrement plus grande que l'iPhone 13 standard. Apple promet jusqu'à 20 heures de lecture vidéo et jusqu'à 80 heures de lecture audio pour l'iPhone 14.



The Verge a déclaré que dans les tests en conditions réelles, l'iPhone 14 a terminé la journée avec environ 40 à 50 % d'autonomie restante, ajoutant que, bien qu'il soit difficile de le comparer à l'iPhone 13 étant donné les tests limités et l'utilisation variable, il devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Dans le monde réel, après trois à quatre heures d'utilisation de l'écran, j'avais entre 40 et 50 % de charge à la fin de la journée. Il est difficile de dire si c'est beaucoup mieux que l'iPhone 13, déjà excellent, mais c'est assez bon pour permettre à la plupart des gens de passer une journée complète, et c'est ce qui compte.

Appareils photo

Les caméras avant et arrière de l'iPhone 14 ont été améliorées. À l'avant, la caméra selfie est une toute nouvelle caméra de 12 Mpx avec autofocus. Apple affirme que cette nouvelle caméra permet de prendre des photos jusqu'à deux fois meilleures en basse lumière grâce à son ouverture plus grande.



À l'arrière, l'iPhone 14 dispose de la même configuration à double caméra que l'iPhone 13, mais comprend désormais des objectifs principal et ultra large améliorés. Le nouvel appareil photo principal est doté d'une ouverture ƒ/1,5 qui permet à 49 % de lumière supplémentaire de pénétrer dans chaque cliché. L'appareil photo principal bénéficie également d'un nouveau flux de travail qu'Apple appelle le Photonic Engine. Le Photonic Engine fusionne plusieurs pixels provenant de plusieurs niveaux d'exposition pour offrir des couleurs plus vives et " plus réalistes " dans les situations de faible éclairage.



Selon CNET, l'iPhone 14 prend des photos acceptables dans des conditions de faible luminosité et gère bien les détails.

Et dans mes tests, l'iPhone 14 prend d'excellentes photos et vidéos. J'ai pu obtenir des clichés respectables, même lorsque l'éclairage n'était pas bon. Regardez la photo ci-dessous d'un chien que j'ai prise dans l'intérieur pas très lumineux d'un café. Remarquez à quel point le 14 capture bien la texture et les détails de la fourrure du chien. Il a également réussi à figer l'action, même si le chien bougeait la tête pendant que je prenais la photo.



Pour les vidéos, l'iPhone 14 comprend un nouveau mode Action qui permet de stabiliser les vidéos lorsqu'il est actif. Selon The Verge, le mode Action est "très bien conçu pour être utilisé en cas de forte luminosité extérieure", car dans toutes les autres conditions, les vidéos sont "horriblement floues".

Acheter l'iPhone 14

Les avis en vidéo

Pour ceux qui aiment regarder des vidéos, voici quelques tests et avis :

