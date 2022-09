Voici les capacités des batteries des quatre iPhone 14

Apple n'annonce jamais la capacité des batteries de sa nouvelle gamme d'iPhone, et cela n’a pas changé avec les nouveaux iPhone 14. Mais la firme a déposé des documents officiels auprès d'une base de données réglementaire chinoise qui permettent d’avoir les chiffres exacts.

L’iPhone 14 Pro Max a une plus petite batterie

Et c’est une petite surprise. Trois modèles d'iPhone 14 sur quatre présentent des capacités de batterie plus importantes par rapport à la gamme d'iPhone 13, à l'exception de l'iPhone 14 Pro Max, qui est équipé d'une batterie légèrement plus petite par rapport à l'iPhone 13 Pro Max.



Capacités de la batterie de la gamme iPhone 13 :

iPhone 13 mini : 2 406 mAh

iPhone 13 : 3 227 mAh

iPhone 13 Pro : 3 095 mAh

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh

Capacités des batteries de la gamme iPhone 14 :

iPhone 14 : 3 279 mAh

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh

Et également, la capacité en watts-heure de chacun des modèles d'iPhone 14 d'Apple, par rapport à leurs prédécesseurs de l'iPhone 13 :

iPhone 14 - 12,68 watts-heures. iPhone 13 - 12,41 watt heures

- 12,68 watts-heures. iPhone 13 - 12,41 watt heures iPhone 14 Plus - 16,68 watts-heures

- 16,68 watts-heures iPhone 14 Pro - 12,38 watt-heures. iPhone 13 Pro : 11,97 watt-heures

- 12,38 watt-heures. iPhone 13 Pro : 11,97 watt-heures iPhone 14 Pro Max - 16,68 watts-heures. iPhone 13 Pro Max : 16,75 watts-heures

Ces données précises sur la batterie de tous les modèles d'iPhone 14 ont également été divulguées dans un message sur le site web chinois Weibo, mis en évidence par le compte ShrimpApplePro en juin. Le leaker disait déjà que le 14 Pro Max était moins bien loti.



Pourtant, grâce à la puce A16 notamment, les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max offrent jusqu'à une heure d'autonomie supplémentaire pour la lecture de vidéos hors ligne par rapport aux modèles équivalents de l'iPhone 13, selon les spécifications techniques publiées sur le site web d'Apple, tandis qu'il n'existe pas de modèle directement comparable pour l'iPhone 14 Plus qui se contente d'une puce A15, comme l'iPhone 14 de base.



En raison de la taille plus grande de son écran de 6,7 pouces et de l'absence de certaines caractéristiques du modèle Pro, l'iPhone 14 Plus offre la plus longue autonomie de tous les iPhone, selon Apple. Toutefois, ce n'est pas tout à fait vrai, car les spécifications techniques d'Apple indiquent que l'iPhone 14 Pro Max bénéficie toujours de la plus longue autonomie en lecture vidéo, probablement en raison de la capacité de l'écran ProMotion à réduire le taux de rafraîchissement pour une consommation d'énergie plus faible. Mais en usage normal, l’iPhone 14 Plus semble le plus endurant. Retrouvez notre comparatif sur l’autonomie des iPhone 14.