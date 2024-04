Fuite : voici la capacité des batteries des iPhone 16

S’il y a une caractéristique qui est particulièrement observée à chaque lancement de nouvel iPhone, c’est bien la batterie. Alors que nous attendons tous la « grande révolution » pour l’autonomie de nos iPhone, ce ne sera visiblement pas le cas avec les iPhone 16. Quasiment l’ensemble des modèles auront une amélioration, sauf un !

Une petite évolution

Apple se prépare à lancer sa nouvelle gamme d’iPhone à la rentrée, si l’on en croit les dernières rumeurs, il y a du nouveau côté batterie. Un leaker connu sous le nom de “OvO Baby Sauce OvO” sur le réseau social chinois Weibo, a partagé des informations qui montrent des changements intéressants pour les batteries des prochains iPhone.



Pour l’iPhone 16 de base, on attend une batterie un peu plus grande de 3,561 mAh, ce qui est 6% de plus que le modèle actuellement commercialisé. En ce qui concerne l’iPhone 16 Plus, celui-ci va voir sa batterie rétrécir à 4,006 mAh, soit 9% de moins que son prédécesseur. La raison de cette baisse n’est pas claire, mais Apple pourrait avoir d’autres astuces en réserve pour garder une bonne autonomie, comme une optimisation au niveau d’iOS 18.

Les modèles plus haut de gamme, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, auront eux aussi des batteries plus grandes. Le Pro aura une batterie de 3,355 mAh (+2,5%) et le Pro Max de 4,676 mAh (+5%). Même si les augmentations ne sont pas énormes, elles sont toujours bonnes à prendre.



Ces fuites nous donnent un premier aperçu des efforts d’Apple pour améliorer l’autonomie de ses iPhone. Même si on ne sait pas tout, notamment pourquoi l’iPhone 16 Plus a une batterie plus petite, ces changements montrent qu’Apple cherche à ajuster la capacité de ses batteries pour répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs. Reste à voir comment cela se traduira en termes d’usage réel.



