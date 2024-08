Des images marketing des iPhone 16 et iPhone 16 Pro en fuite

Une série d'images promotionnelles pour l'iPhone 16 aurait fuité, révélant ainsi avant l'heure les détails du lancement des téléphones phares d'Apple pour 2024. On retrouve ainsi les coloris récemment évoqués, ainsi que les caractéristiques majeures comme la puce A18. La fuite montre tous les modèles, de l'iPhone 16 à l'iPhone 16 Plus en passant par l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Les images promotionnelles des iPhone 16

Alors que le keynote de septembre approche, que l'on a daté au 10 septembre, les rumeurs ont laissé place aux fuites ces derniers jours. Après plusieurs photos volées des iPhone 16, un leaker affirme qu'il a mis la main sur les images marketing de la série 2024. Tim Cook doit être furieux.

Les quatre images publiées samedi par Lakhwinder Singh semblent être des documents marketing destinés à la Chine, d'après le texte visible.



On trouve tout d'abord deux images montrant les couleurs des iPhone 16 Pro et iPhone 16, disponibles avec un nouveau fond d'écran qui rappellent macOS X. Rien de fou, nous avions déjà eu l'occasion d'apercevoir les téléphones Apple à plusieurs reprises.

La suite est plus intéressante. Une image présente une liste succincte des spécifications de l'iPhone 16, confirmant par la même occasion un alignement vertical des caméras, rappelant l'iPhone 12. Le téléphone est décrit comme ayant un écran de 6,1 pouces avec un corps en aluminium et en verre, et un bouton Action sur le côté.

Une caméra de 48 mégapixels capable de filmer pour l'Apple Vision Pro serait également incluse, ainsi qu'une puce A18 et un port USB-C.

Une autre image montrant l'arrière de l'iPhone 16 Pro met en avant l'amélioration de la résolution de la caméra Ultra Large à 48 mégapixels, comme annoncé par la rumeur. Le système de lentilles Tetraprism est également mentionné (anciennement réservé à l'iPhone 15 Pro Max), ainsi que les capacités de la puce A18 Pro en matière de photographie computationnelle.

Bien que ces fuites ressemblent aux matériaux marketing en ligne typiques d'Apple, rien ne garantit leur authenticité. Certains petits malins s'amusent avec Photoshop en reprenant "l'esprit Apple". De plus, le leaker en question n'a pas de véritable historique concernant les produits Apple.



Qu'à cela ne tienne, nous aurons la confirmation d'ici trois semaines maximum. En attendant, rappelons que l'iPhone 16 reste globalement le même, peu importe le modèle. Les nouveautés seront anecdotiques pour les clients ayant déjà un iPhone récent.