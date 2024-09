Le détail des puces des iPhone 16, iPad mini 7, iPad Air 2 et iPad Pro 2024 en fuite !

Un leaker plutôt actif ces derniers jours vient de dévoiler une liste dans laquelle on retrouve les puces qui équiperont les futurs appareils d'Apple. L'iPhone, l'iPad ou encore le HomePod, faisons un point sur toutes ces rumeurs.

Un programme musclé

Un compte privé sur Twitter (X), reconnu comme fiable, vient de lister un récapitulatif complet des puces à venir dans les différents appareils Apple. Une liste dans laquelle on retrouve pas moins de seize produits dont l'iPhone 16, toute la gamme iPad et même l'HomePod avec écran qui n'existe pas encore. C'est cette même personne qui a publié ce mardi le catalogue des iPhone et iPad compatibles avec iOS 18. Apple garderait visiblement tout le monde si on fait une comparaison avec iOS 17.

iPhone 16

Comme évoqué dans les rumeurs précédentes, tous les iPhone 16 devraient avoir la puce A18. Une version A18 Pro serait tout de même prévue, comme son nom l'indique, pour les modèles Pro. Ce serait donc la fin d'une génération de puce d'écart entre le modèle classique et le modèle Pro.

iPad

Pour la section iPad, l'A14 Bionic viendrait se loger dans l'iPad 11ᵉ génération (comme pour l'iPad 10ᵉ génération) et dans un nouveau HomePod, potentiellement celui avec un écran dont les rumeurs raffolent, bien que cela reste utopique. L'iPad mini 7ᵉ génération passerait de l'A15 Bionic à l'A17 et sauterait donc l'A16 Bionic. L'iPad Air 6ᵉ génération recevrait la puce M2 en remplacement de la M1 en plus d'obtenir deux tailles d'écrans comme l'iPad Pro en 10.9 et 12.9 pouces.



Enfin, pour garder sa place de tablette la plus puissante au monde, l'iPad Pro obtiendrait la puce M3. Le leaker évoque même une faible chance qu'il passe directement à M4 (pas encore dévoilée) mais cela semble un peu ambitieux. Les autres rumeurs sur le prochain iPad Pro évoquent des tailles de 11 et 13 pouces et une finesse encore jamais vue sur un iPad.



Récapitulatif général

iPhone 16 : A18

iPhone 16 Pro : A18 Pro

iPad Pro : M3 (peut-être M4)

iPad 11ᵉ gen : A14 Bionic

iPad mini : A17

iPad Air : M2

