Apple va remplacer l'iPad Mini avec un modèle pliable en 2026

Apple envisage apparement de lancer son premier appareil pliable à moyen terme, sous la forme d'un appareil de 7 à 8 pouces capable de remplacer l'iPad mini de 8,3 pouces. Une idée plutôt intelligente qui viendrait donner un intérêt certain à ce modèle.



Selon le média coréen The Elec, Apple souhaiterait lancer cet iPad Fold entre 2026 et 2027.

Un iPad Fold avec écran OLED ou LCD ?

Actuellement, il ne fait plus aucun doute qu'Apple développe activement un iPad Pro OLED, avant de décliner la technologie d'affichage sur le reste de sa gamme. Il est donc logique de se poser la question de l'écran de ce futur iPad pliable. D'ailleurs, on ne sait pas si la firme le présentera comme un iPhone Fold ou un iPad Fold.

Tout ce que l'on sait, c'est que Samsung Display et LG Display ont déjà envoyé des échantillons de panneaux pliables de 7 et 8 pouces à Apple l'année dernière. Samsung tiendrait d'ailleurs la corde avec des composants plus aboutis, le coréen étant le précurseur et le leader avec ses Galaxy Fold.



Apple oblige, elle n'envisage pas d'utiliser les écrans tels quels. La firme aurait des "idées différentes" sur le matériau de verre ultrafin qui protège la dalle et le concept de charnière, qui est au cœur du mécanisme du produit. Des détails qui auront un impact sur l'utilisation quotidienne et la durabilité du produit.



Une fois que tout le monde sera d'accord pour lancer la production de masse, Samsung devrait donc créer le panneau pliable dans la ligne OLED A3 ou A4 de 6e génération qui fabrique déjà les panneaux OLED de l'iPhone, notamment les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.



En outre, rappelons que Bloomberg avait indiqué il y a quelques temps que la société de Tim Cook travaillait également sur un produit pliable bien plus grand, de 20,5 pouces, qui devrait sortir plus tard que l'appareil de 7 à 8 pouces. Une sorte de MacBook pliable... et donc tactile. Apple a beau avoir répété qu'il ne ferait pas converger le Mac et l'iPad, cela en prend tout de même la direction.



En attendant, l'iPad mini 7 devrait être lancé dans le courant de l'année, avec une nouvelle puce et une caméra améliorée. C'est à peu près tout, l'iPad mini 6 étant déjà excellent.