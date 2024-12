Calendrier : iPad Mini OLED en 2026, iPad Pro Pliable et iPad Air OLED en 2027

Vous le savez, après l'iPad Pro, Apple travaille à l'extension de la technologie d'affichage OLED à plusieurs autres modèles d'iPad, y compris un futur iPad pliable, selon la société Display Supply Chain Consultants (DSCC). De quoi renouveler complètement la gamme d'ici trois ans.

OLED, OLED et OLED

Selon le cabinet, l'iPad mini 8 OLED de 8,5 pouces est prévu pour une sortie en 2026, suivi par des modèles d'iPad Air 7 OLED de 11 et 13 pouces en 2027. Avec l'adoption de la technologie OLED par l'iPad Air et l'iPad mini, la majorité de la gamme d'Apple, à l'exception de l'iPad d'entrée de gamme, devrait être équipée de cette technologie d'ici 2027.

Concept d'iPad Pro pliable.

Mais le plus intéressant, car nous savions déjà ce qui est prévu pour les iPad "standard", c'est que la firme de Cupertino plancherait sur un iPad Pro M6 pliable de 18,8 pouces avec un écran OLED. C'est le fameux iPad Fold dont on parle depuis un moment, et plus particulièrement depuis quelques jours. Plusieurs rumeurs suggèrent qu'un iPad ou un MacBook pliable pourrait être l'un des premiers appareils pliables d'Apple, comme le mentionne un rapport récent du Wall Street Journal. Ce dernier indique qu'Apple développe un appareil pliable de plus grande taille, "conçu pour servir de laptop" et qui se déplierait à environ 19 pouces. Mark Gurman de Bloomberg a également évoqué ce week-end un iPad pliable, suggérant que cette tablette "géante" serait lancée en 2028, avec la capacité de faire tourner des applications Mac. Selon Gurman, Apple souhaite éviter que le dispositif pliable à venir présente une pliure visible, préférant qu'il apparaisse comme un seul morceau de verre.



Reste à savoir si cet appareil pliable sera un iPad ou un Mac, mais les deux options semblent possibles selon le système d'exploitation que choisira Apple.



Alors que les iPhones et l'Apple Watch utilisent des écrans OLED depuis des années (respectivement 2017 et 2015), il a fallu du temps pour que les écrans OLED de plus grande taille deviennent suffisamment abordables pour être utilisés dans les Macs et les iPads. Apple a présenté ses premiers iPads OLED cette année, avec les modèles d'iPad Pro M4 de 11 et 13 pouces. D'excellentes tablettes, mais au tarif trop salé.