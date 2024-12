Apple préparerait un iPad pliable compatible macOS

Selon le très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer son premier appareil pliable en 2028, décrit comme « un grand iPad se dépliant à la taille de deux iPad Pro côte à côte ». Pour se démarquer, et relancer des ventes qui commencent à baisser sur les modèles historiques, la firme aurait prévu plusieurs évolutions notables.

Un iPad pliable

Un design sans pli visible

Le premier point est que la firme de Cupertino travaille activement à éviter les plis sur l’écran, un défi majeur dans l’industrie actuel. Bien que les derniers modèles présentent un pli à peine perceptible, la suppression totale reste incertaine, un obstacle que même Samsung, pionnier des smartphones pliables, n’a pas encore surmonté. Selon les sources internes, Apple aurait même conditionné la sortie d'un tel produit à ce "détail".

Un écran de grande taille

L'autre élément différenciant concerne la taille de l'écran. Une fois déplié, la surface utile mesurerait environ 20 pouces, constituée d’une seule pièce de verre, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et immersive. Ce modèle serait orienté vers un usage premium, destiné à des utilisateurs cherchant un appareil puissant et transportable. On imagine qu'Apple ciblerait les développeurs, les monteurs vidéos, les concepteurs 3D et autres architectes, avec des portes-monnaies importants et une forte appétence pour les grandes dalles.

Un système hybride

Mais le clou du spectacle serait le système d’exploitation. Notre confrère américain estime que l’appareil fonctionnera bien sous iPadOS mais avec la possibilité d'exécuter des apps macOS, grâce aux futures évolutions logicielles qui arriveront entre-temps. Cela pourrait rendre cet iPad pliable plus polyvalent que jamais, d'autant que l'architecture matérielle est désormais la même entre les iPad et les Mac, notamment ceux qui partagent les puces Mx.

Un iPhone pliable ?

Quant à l'iPhone Fold (pliable), le premier modèle pourrait sortir dès 2026, ce qui contredit l'assertion de Gurman concernant l'iPad Fold qui est décrit dans sa lettre dominicale comme "le premier appareil pliable à venir en 2028".



Une chose est sûre, un appareil pliable est très attendu par les clients, plus qu'un Vision Pro...