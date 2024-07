L'iPhone Fold de 2026 aurait un design à clapet

Le premier iPhone pliable serait bel et bien sur les rails, près de dix ans après les premières rumeurs. Selon une nouvelle indiscrétion de Digitimes, la révolution de l'iPhone arriverait dans deux ans environ, au cours de l'année 2026.

L'iPhone Fold est bien en développement

Cette semaine a vu naître plusieurs rumeurs sur l'iPhone 16 et même sur l'iPhone 17 de 2025, y compris un iPhone Slim et un iPhone Ultra. Mais ce qui intéresse encore plus les fans de la marque, c'est la prochaine révolution. Si l'iPhone X de 2017 était une vraie innovation avec un écran total et Face ID, nous n'avons pas eu droit à des changements aussi significatifs depuis, peut-être hormis la Dynamic Island qui a séduit par son intégration logicielle. Assurément, un futur iPhone Fold frapperait encore plus fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra plus attendre encore très longtemps.

Concept signé Jay's Tech

Daniel Chiang et Jack Wu de Digitimes nous expliquent :

Selon les rapports des médias coréens Hankooki et ET News, des sources proches d'Apple indiquent que la société mène des travaux de R&D sur un smartphone pliable de haut en bas depuis 2024. L'appareil déplié devrait avoir des dimensions similaires à celles des iPhones existants.

[...]

Ces dernières années, Apple a obtenu des brevets liés à des produits pliables. Les rumeurs suggèrent qu'en 2024, Apple a officiellement commencé la R&D et signé un contrat de fourniture de panneaux avec Samsung Display (SDC). Compte tenu du cycle de développement de deux ans habituel d'Apple pour les nouveaux produits, un lancement en 2026 est donc prévu.

Comme vous pouvez le noter, le design du "haut vers le bas" nous rappelle le Samsung Z Flip, un modèle à clapet inspiré des Motorola StarTac des années 90, bien plus compact qu'un format "livre" d'un Galaxy Fold. Ainsi, l'iPhone 18 Fold, appelons-le ainsi, aurait des dimensions similaires aux modèles d'iPhone existants, en mode déplié.



Autre élément notable, Apple aurait déjà signé un contrat de fourniture d'écran avec Samsung pour l'appareil. Le projet semble donc bien avancé.

Les raisons de l'iPhone Fold

Par le passé, de multiples rumeurs et fuites ont évoqué le développement d'un iPhone pliable par Apple. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas la priorité de la société, le casque Vision Pro ayant pris le pas. Même des appareils comme un iPad mini pliable était, à un moment donné, plus plébiscité en interne que l'iPhone Fold.



La raison de ce revirement ? Le marché chinois. En raison des difficultés rencontrées sur le plus grand marché au monde, Apple pourrait lancer l'iPhone comme premier produit pliable. Les Chinois ont une forte appétence pour les téléphones pliables, ce qui les pousse à dépenser toujours plus. Apple aimant soigner ses marges, elle a donc revu sa stratégie en conséquence.

L'iPhone Fold en même temps que l'iPhone 18

Reste que modifier l'iPhone représente un danger certain, l'entreprise américaine faisant toujours la moitié de son chiffre d'affaires avec ses téléphones. Pour mitiger le risque, nul doute qu'Apple proposera un "Fold" en plus de sa gamme habituelle, probablement avec l'iPhone 18 et autre iPhone 18 Pro.



Pensez-vous qu'un iPhone Fold serait une solution intéressante ? Gageons que la partie logicielle fasse la différence, une fois n'est pas coutume chez Apple.