iPhone 17 : les caractéristiques ont été publiées par un leaker

Alors que le monde attend impatiemment l'annonce et la disponibilité de la gamme iPhone 16 qui auront lieu en septembre, le leaker très connu "Ice Universe" vient de faire un gigantesque buzz en révélant en avant-première certaines caractéristiques des iPhone 17. Ces iPhone qui seront dévoilés en septembre 2025 sont au cœur d'une rumeur !

Les iPhone 17 de 2025, à quoi s'attendre ?

Dans un récent post partagé sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Ice Universe a divulgué plusieurs informations très intéressantes à propos de la gamme iPhone 17. Ces informations qui tombent très tôt peuvent s'expliquer par le fait qu'Apple prépare ces nouveaux iPhone à l'avance pour éviter un potentiel retard et les informations qui sont transmises à des fournisseurs et prestataires d'assemblage peuvent parfois fuiter !



Selon la fuite, Apple devrait introduire un "iPhone 17 Slim" en 2025, ce serait un tout nouveau modèle qui s'introduirait comme un iPhone "haut de gamme" et qui serait probablement aussi cher que l'iPhone 17 Pro Max. Cet iPhone 17 Slim prendrait la place à un iPhone 17 standard, car il ne resterait plus qu'un iPhone standard, deux iPhone Pro et un iPhone Slim.

Pour que ce soit plus clair, voici à quoi ressemblerait la gamme iPhone 17 :

iPhone 17 : avec un écran LTPO de 6,27 pouces

iPhone 17 Pro : avec un écran LTPO de 6,27 pouces

iPhone 17 Slim : avec un écran LTPO de 6,65 pouces

iPhone 17 Pro Max : avec un écran LTPO de 6,86 pouces

Le leaker continue à livrer d'autres informations en indiquant que les nouveaux iPhone auront tous un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz (ce ne serait plus réservé aux modèles Pro comme c'est le cas actuellement).



Pour rappel, la technologie LTPO permet de moduler dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction du contenu affiché, allant de 1 Hz pour les images statiques jusqu'à 120 Hz pour les animations fluides et les jeux vidéo. Cette adaptabilité permet non seulement d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant des transitions plus douces et des interactions plus réactives, mais aussi de réduire la consommation d'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie de la batterie.

Des détails sur l'iPhone 17 Slim

Ce nouvel iPhone vous intrigue ? Nous aussi !

Les détails du rapport mentionnent un châssis en aluminium aux airs haut de gamme et un système de caméra double.

À l'intérieur, on retrouverait 8 Go de mémoire (le leaker n'est pas certain de cette information, ses sources ont été hésitantes), avec une puce A19 ultra-puissante pour le gaming et les applications de productivité.



En ce qui concerne les iPhone 17 Pro et Pro Max, ils seront équipés de 12 Go de mémoire, d'une puce A19 Pro, d'une caméra triple. Le leaker indique également que la puce A19 Pro (comme probablement la puce A19) sera livrée à Apple (par TSMC) avec une gravure de 3 nanomètres. N'oublions pas, ce processus de gravure est une petite pépite pour les performances et l'économie d'énergie.