Alors que nous sommes plus qu’à quelques mois de la sortie de la gamme iPhone 16, les rumeurs s’intéressent déjà à la gamme d’iPhone qui sortira en 2025. Un rapport qui est sorti cette nuit mentionne quelques changements majeurs sur les iPhone 17 dont le nom que porterait l’un des iPhone pour sa commercialisation !

: Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC) a déclaré qu'il a eu comme information que l'iPhone 17 Slim aurait un écran de 6,55 pouces et non de 6,69 pouces comme l'a indiqué Jeff Pu dans le rapport ci-dessous.

La fin du mot « Plus »

Selon les dernières rumeurs de l'analyste Jeff Pu, la gamme d'iPhone 17 d'Apple qui sortira en 2025 pourrait marquer une évolution intéressante dans la stratégie de l’entreprise. Des changements majeurs sont attendus, notamment en ce qui concerne le design et les fonctionnalités des appareils.



Le premier changement serait l'introduction d'un nouveau modèle, l'iPhone 17 Slim, qui viendrait remplacer l'actuel iPhone Plus qui est présent depuis plusieurs années. Ce nouveau modèle s'inscrit dans une volonté d'offrir des options plus diversifiées et adaptées aux différentes préférences des utilisateurs. L'iPhone 17 Slim devrait présenter un écran plus grand de 6,6 pouces, s'alignant ainsi sur les tendances actuelles favorisant les grands écrans pour une expérience utilisateur plus immersive.

Selon le rapport, chaque modèle de la série iPhone 17 sera équipé d'une caméra frontale de 24 mégapixels, ce qui représente une belle amélioration par rapport aux 12 mégapixels des modèles actuels. Cette mise à niveau vise à améliorer la qualité des selfies et des appels vidéo.



Les dimensions des écrans vont également connaître des ajustements à travers toute la gamme :

iPhone 17 : 6,1 pouces

iPhone 17 Slim : 6,6 pouces (6,69 pouces précisément)

iPhone 17 Pro : 6,3 pouces

iPhone 17 Pro Max : 6,9 pouces

Aluminium ou titane

Les modèles haut de gamme, l'iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro, bénéficieront d'une conception en titane, ce qui non seulement renforcera la robustesse des appareils mais aussi l’aspect premium très recherché par les consommateurs. Les autres modèles, l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Slim, seront fabriqués avec un nouveau type d’aluminium, ce qui va permettre de réduire les coûts de fabrication sans faire de compromis sur la qualité.



La technologie avancée "metalens" sera également intégrée dans l'iPhone 17 Pro Max, elle permettra une réduction de la taille de la Dynamic Island nécessaire pour le fonctionnement du Face ID. Cette innovation technologique devrait offrir une expérience utilisateur plus esthétique.



Au niveau des performances, les iPhone 17 et 17 Slim seront équipés de 8 Go de RAM et pourraient intégrer une puce A18 ou A19, tandis que les modèles Pro et Pro Max disposeront de 12 Go de RAM et de la puce A19 Pro, garantissant ainsi une puissance et une rapidité accrues pour le traitement des données et l'exécution des applications.



Précisons quand même que tout cela reste une rumeur, mais celle-ci vient d’un analyste plutôt réputé. Jeff Pu, a dans le passé, réalisé plusieurs rapports qui se sont avérés vrais. Plus globalement, Jeff Pu se trompe, mais ça reste assez rare quand on observe ses précédents rapports et les annonces officielles qui ont été faites jusqu’à aujourd’hui.