Jon Prosser répond à Apple par une vidéo sur l'iPhone 17 Pro

Jon Prosser, un leaker technologique bien connu des fans d’Apple, fait un retour audacieux (et courageux) avec une nouvelle vidéo détaillant le futur iPhone 17 Pro, suite à un différend juridique très médiatisé avec Apple. De quoi aggraver son cas diront certains. C’est en tout cas l’occasion de revoir toutes les nouveautés attendues sur le prochain flagship de Tim Cook.

Une affaire devant la justice américaine

Le procès, intenté par Apple fin 2024, accuse Prosser d'avoir accédé illégalement à un iPhone d'un employé de Cupertino exécutant une version non publiée d'iOS 26 et d'avoir divulgué des informations sensibles sur le logiciel. Apple affirme que les actions de Prosser ont violé des accords de confidentialité et causé un "préjudice important" à l'entreprise en révélant des secrets commerciaux. La plainte demande des dommages-intérêts non précisés et une injonction pour empêcher d'autres fuites. Prosser, connu pour sa désinvolture face aux pressions, n'a pas directement répondu aux accusations, mais a plutôt redoublé d'efforts en publiant une vidéo remplie de détails spéculatifs sur l'iPhone 17 Pro, basés sur des informations provenant de ses sources dans l'industrie.

La plupart d’entre nous connait déjà depuis un moment ce que va annoncer la marque en septembre prochain, grâce à des fuites massives concernant la série iPhone 17, y compris l'iPhone 17 Pro et le supposé iPhone 17 Air, avec presque tous les détails – allant du design aux spécifications. Malgré le culte du secret d'Apple, la dernière vidéo de Prosser démontre que tout a filtré, le tout accompagné de rendus de haute qualité. Les visuels présentent un iPhone 17 Pro redessiné avec élégance, doté d'un châssis en titane affiné (pas en aluminium d'après lui), d'un écran plus grand et d'un système de caméra remanié. Bien que la vidéo n'apporte pas d'informations supplémentaires, elle constitue un résumé complet de ce que les fans et les analystes attendent de la gamme 2025 d'Apple.



La décision de Prosser de se concentrer directement sur la divulgation de détails sur l'iPhone 17 Pro à la suite du procès d'Apple peut surprendre. Les experts juridiques suggèrent que mentionner le procès, même indirectement, pourrait compliquer sa défense, car cela pourrait être perçu comme une provocation envers Apple ou un mépris de la gravité des accusations. Cependant, l'approche de Prosser correspond à sa suflureuse réputation. Cette énième vidéo est une sorte de doigt d'honneur à Apple, disant quelque chose comme "poursuivez-moi encore".

Caractéristiques attendues de l'iPhone 17 Pro

D'après la vidéo de Prosser et les fuites agrégées de diverses sources, l'iPhone 17 Pro devrait inclure les caractéristiques suivantes :

Puce A19 Pro : Gravée en 3 nm (N3P de TSMC), elle offrirait des performances accrues pour l’IA et les jeux. Fiabilité : 9/10

: Gravée en 3 nm (N3P de TSMC), elle offrirait des performances accrues pour l’IA et les jeux. Fiabilité : 9/10 Module photo : Une barre horizontale pour les capteurs photo, remplaçant le bloc carré,avec un agencement triangulaire des capteurs et un flash/LiDAR déportés. Fiabilité : 9/10

: Une barre horizontale pour les capteurs photo, remplaçant le bloc carré,avec un agencement triangulaire des capteurs et un flash/LiDAR déportés. Fiabilité : 9/10 Design : Un châssis en aluminium (au lieu du titane) affiné avec un profil plus mince et des bords arrondis, disponible dans de nouvelles options de couleur, y compris une rumeur de Bleu Minuit et Orange Cuivré. Fiabilité : 8/10

: Un châssis en aluminium (au lieu du titane) affiné avec un profil plus mince et des bords arrondis, disponible dans de nouvelles options de couleur, y compris une rumeur de Bleu Minuit et Orange Cuivré. Fiabilité : 8/10 12 Go de RAM : Passage de 8 Go à 12 Go pour supporter les fonctionnalités d’IA et le multitâche. Fiabilité : 8/10

: Passage de 8 Go à 12 Go pour supporter les fonctionnalités d’IA et le multitâche. Fiabilité : 8/10 Caméra téléobjectif 48 Mpx : Un capteur téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique variable (jusqu’à 8x selon certaines sources). Fiabilité : 8/10

: Un capteur téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique variable (jusqu’à 8x selon certaines sources). Fiabilité : 8/10 Caméra frontale 24 Mpx : Amélioration de la caméra selfie à 24 Mpx pour des photos plus qualitatives, notamment en basse lumière. Fiabilité : 8/10

: Amélioration de la caméra selfie à 24 Mpx pour des photos plus qualitatives, notamment en basse lumière. Fiabilité : 8/10 Écran amélioré : Nouveau revêtement anti-reflet et anti-rayures, évolution du Ceramic Shield. De plus, une possible adoption de la technologie Low-Dielectric TEE pour une meilleure efficacité énergétique et des bordures plus fines. Fiabilité : 8/10

: Nouveau revêtement anti-reflet et anti-rayures, évolution du Ceramic Shield. De plus, une possible adoption de la technologie Low-Dielectric TEE pour une meilleure efficacité énergétique et des bordures plus fines. Fiabilité : 8/10 Chambre à vapeur pour le refroidissement : Introduction d’un système de refroidissement avancé pour gérerla chaleur des tâches intensives comme les jeux et l'IA. Fiabilité : 7/10

: Introduction d’un système de refroidissement avancé pour gérerla chaleur des tâches intensives comme les jeux et l'IA. Fiabilité : 7/10 Batterie plus grande : Une batterie dépassant les 5 000 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max. Fiabilité : 7/10

: Une batterie dépassant les 5 000 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max. Fiabilité : 7/10 Puce Wi-Fi 7 maison : Une puce Wi-Fi 7 développée par Apple pour une connectivité plus rapide. Fiabilité : 7/10

: Une puce Wi-Fi 7 développée par Apple pour une connectivité plus rapide. Fiabilité : 7/10 Nouveau bouton photo : Un bouton dédié à la caméra, accompagné d’une application photo Pro. Fiabilité : 6/10

: Un bouton dédié à la caméra, accompagné d’une application photo Pro. Fiabilité : 6/10 Dynamic Island réduite : Une Dynamic Island plus compacte grâce à des metalenses pour Face ID. Fiabilité : 5/10

Ces détails restent spéculatifs, à un moins tout pile de la conférence Apple. La firme devrait lever le voile sur la gamme iPhone 17 le 9 septembre prochain, accompagnée des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3, sans oublier les AirPods Pro 3. Rendez-vous sur notre page keynote.