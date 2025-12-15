L'écran OLED incurvé de l'iPhone XX va entrer en production

Apple se prépare à une iPhone révolutionnaire pour célébrer son 20e anniversaire en 2027, avec un design entièrement sans bordures et tout écran. Des rapports récents indiquent que cet affichage ambitieux se rapproche de la production, grâce à une technologie OLED avancée avec courbure sur quatre côtés.

Un iPhone inédit

L'innovation principale de l'iPhone XX, qui remplacerait numériquement l'iPhone 19 (comme l'iPhone X avec l'iPhone 9) consiste à courber le panneau OLED autour des quatre bords, éliminant les bordures visibles et créant une apparence frontale sans interruption et monolithique. Apple collabore avec les fournisseurs LG Display et Samsung Display, bien que LG soit apparemment plus agressif, investissant massivement dans de nouvelles lignes de production et équipements pour maîtriser le processus de fabrication complexe.

Cette technologie nécessite de plier les circuits du panneau dans la zone des bordures et de développer une couche d'encapsulation en film mince (TFE) nettement plus fine pour protéger l'OLED de l'humidité et de l'oxygène. Les défis sont accentués par la nécessité d'intégrer une caméra sous l'écran et les capteurs Face ID, sans aucune découpe comme l'actuelle Dynamic Island qui perturbe l'expérience plein écran.



Des concepts précoces d'écrans à bords courbés sont apparus avec des appareils comme le Galaxy Note Edge de 2014, mais la vision d'Apple vise un effet plus intégré et sans bordures. Les rumeurs de ce design remontent à 2023, lorsque Apple aurait demandé aux fournisseurs de développer des écrans totalement sans bordures. Initialement prévu pour 2026 (iPhone 18), des retards de développement l'ont repoussé à 2027 — coïncidant opportunément avec l'anniversaire.



Pour obtenir l'apparence tout écran ultime, le rêve de Jony Ive, un Face ID sous l'écran est attendu, potentiellement introduit partiellement dès l'an prochain sur l'iPhone 18 Pro. L'appareil pourrait nécessiter un nouveau châssis, peut-être tout en verre, pour un soutien structurel.



Certains analystes spéculent qu'Apple pourrait le lancer plus tôt en 2027, plus proche de la date de janvier du premier iPhone, et même sauter le nom « iPhone 19 » pour souligner le jalon avec « iPhone 20 ». Ce modèle anniversaire promet de redéfinir une fois de plus l'esthétique des smartphones. D'ici-là, Apple sortira l'iPhone Fold, en septembre prochain.



