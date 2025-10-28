L'iPhone XX de 2027 pourrait adopter des boutons tactiles

L'iPhone 20 pourrait enfin adopter les boutons haptiques dont on parle depuis des années. D'après le leaker chinois Setsuna Digital, Apple aurait terminé la "vérification fonctionnelle" de ce système et la production de masse serait prévue pour 2027, juste à temps pour les 20 ans de l'iPhone. Cette technologie, baptisée en interne "Project Bongo", concernerait tous les boutons latéraux : le bouton d'alimentation, les touches de volume, le bouton Action et le Camera Control.

Une technologie qui tarde à se concrétiser

Les boutons haptiques ne sont pas une nouveauté dans les rumeurs Apple. Dès 2022, plusieurs rapports évoquaient leur intégration sur l'iPhone 15 Pro en 2023, avant que le projet ne soit abandonné à un stade avancé. L'iPhone 16 Pro était ensuite pressenti, sans plus de succès. Cette fois, l'échéance de 2027 pourrait coïncider avec un redesign majeur comparable à celui de l'iPhone X, ce qui donnerait plus de sens à une telle innovation.

En attendant, l'iPhone 18 servirait de transition avec une simplification du Camera Control, qui perdrait sa couche capacitive pour ne garder que la détection de pression. Un changement subtil qui préparerait le terrain.

Un design "sans interruption"

L'intérêt de ces boutons haptiques va au-delà de la simple durabilité. En éliminant les composants mécaniques, Apple réduirait l'usure et les risques de panne tout en ouvrant de nouvelles possibilités esthétiques. Les rumeurs d'un écran enveloppant sans bordures ni découpes sur l'iPhone 20 prendraient alors tout leur sens : des boutons physiques nécessitent des ouvertures dans le châssis, là où des zones haptiques pourraient s'intégrer directement dans un cadre continu. La vibration pourrait même être gérée par le panneau arrière ou le cadre, accompagnée d'algorithmes de compensation sonore basés sur l'IA.

Reste à savoir si Apple parviendra à reproduire la sensation d'un vrai clic. Le constructeur a déjà démontré son savoir-faire avec le trackpad des MacBook et le bouton Home de l'iPhone 7, mais l'enjeu sera de convaincre les utilisateurs que presser une surface rigide peut offrir le même retour tactile qu'un bouton traditionnel.