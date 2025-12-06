Intel pourrait fabriquer les futurs processeurs d’iPhone dès 2028

Un changement de cap majeur se profile pour Apple. Selon des analystes, le fabricant de l’iPhone pourrait confier à Intel la production de certaines de ses puces dès 2028, réduisant ainsi sa dépendance envers TSMC.

Intel pourrait également fabriquer les futurs processeurs d’iPhone

Apple s’apprête à bouleverser sa chaîne d’approvisionnement en diversifiant ses partenaires de fabrication de puces. Selon l’analyste Jeff Pu, Intel pourrait commencer à produire certains processeurs pour iPhone dès 2028, marquant un tournant majeur dans la stratégie du géant californien.



Cette annonce fait écho à un précédent rapport de Ming-Chi Kuo, qui évoquait déjà une collaboration entre Apple et Intel pour la production des puces M-series destinées aux Mac et iPad à partir de 2027. Le premier processeur concerné pourrait être le M7, si Apple maintient son rythme habituel de développement.

Pour les iPhone, Intel se concentrerait initialement sur les puces de base, celles qui équipent les modèles standard comme l’iPhone 17 et le futur iPhone 17e. Les processeurs haut de gamme, tels que l’A19 Pro des modèles Pro, continueraient d’être fabriqués par TSMC, l’actuel partenaire privilégié d’Apple basé à Taïwan.

Cette diversification stratégique présente plusieurs avantages pour Apple. Elle réduit la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique et offre une meilleure résilience face aux tensions géopolitiques qui entourent Taïwan. Intel, qui investit massivement dans ses capacités de production de semi-conducteurs, représente une alternative crédible avec ses installations situées aux États-Unis.



Il est important de préciser qu’Apple conservera l’intégralité de la conception et du développement de ses puces en interne. Intel interviendrait uniquement comme fondeur, transformant les designs d’Apple en processeurs physiques. Ce modèle rappelle celui utilisé actuellement avec TSMC, où Apple garde le contrôle total de l’architecture de ses puces tout en externalisant leur fabrication.

Cette alliance stratégique marque un rapprochement inattendu entre deux géants de la technologie qui ont longtemps évolué sur des trajectoires parallèles.