Wedbush voit AAPL à 350 $ grâce à l'IA et les changements de direction

La société d'investissement Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur l'action Apple à 350 $ contre 320 $, tout en maintenant une recommandation de surperformance, sur fond de ventes en hausse de l'iPhone 17 et d'un élan croissant en IA.

+ 100 $ par action

Les analystes, menés par Dan Ives, prévoient que 2026 sera l'année charnière pour qu'Apple embrasse pleinement la révolution de l'IA, ajoutant potentiellement 75 à 100 $ par action en valeur grâce à la monétisation de l'IA—actuellement absente de la valorisation boursière.

Cette révision fait suite aux solides performances de la gamme iPhone 17, qui dépassent les attentes pour la saison des fêtes, y compris une demande soutenue en Chine. Wedbush note une croissance du trimestre de décembre supérieure de 10-12 % aux prévisions de Wall Street. Cela s'inscrit dans la lignée de leur hausse d'octobre 2025, de 310 $ à 320 $, liée au succès initial de l'iPhone 17.

Au cœur de cette perspective haussière se trouve la stratégie IA en évolution d'Apple, surmontant un démarrage initialement « confus ». Wedbush anticipe une annonce formelle début 2026 d'un partenariat plus profond avec Google Gemini, le positionnant comme le collaborateur IA exclusif d'Apple au-delà de l'intégration de ChatGPT d'OpenAI. Bien qu'il soit peu probable qu'il remplace totalement Siri, Gemini pourrait permettre des fonctionnalités IA plus intégrées, renforçant le lancement de la Siri améliorée prévu pour 2026.

Les remaniements au sein de la direction alimentent également l'optimisme. John Giannandrea, Senior VP de la stratégie IA et Machine Learning chez Apple depuis 2018, quitte son poste pour un rôle consultatif jusqu'au printemps 2026 avant de prendre sa retraite. Il est remplacé par Amar Subramanya, expert IA chevronné avec 16 ans chez Google DeepMind—où il a contribué à Gemini—et des passages récents chez Microsoft. Wedbush voit dans ce recrutement externe un aveu stratégique : Apple doit injecter une expertise nouvelle pour rivaliser en IA, contrecarrant les départs récents vers des concurrents comme Meta et OpenAI.

La firme estime aussi que le PDG Tim Cook prolongera son mandat jusqu'à fin 2027 au moins, pilotant la transition vers l'IA. Sans la "prime" IA intégrée au cours actuel d'environ 279 $ par action, Wedbush y voit un point d'entrée attractif pour les investisseurs avant un possible supercycle propulsé par les mises à jour IA sur 1,5 milliard d'iPhones et 2,4 milliards d'appareils iOS. Qui a déjà de l'AAPL dans son portefeuille ?