Apple paierait 1 milliard de dollars par an pour alimenter le nouveau Siri avec Google Gemini

Apple n'est toujours pas en mesure de gérer seule l’ensemble de la composante intelligence artificielle. Dans la perspective de lancer la nouvelle version de Siri en 2026, l’entreprise envisagerait donc sérieusement de conclure un partenariat avec Google afin d’exploiter pleinement Gemini. Un accord qui pourrait dépasser le milliard de dollars par an.

Apple envisagerait de verser environ 1 milliard de dollars par an à Google pour intégrer le modèle d’intelligence artificielle Gemini au sein de Siri. Cette stratégie viserait à accélérer l’évolution de l’assistant vocal, afin de proposer des réponses plus naturelles, plus complètes et mieux adaptées au contexte des demandes. Dans un marché où les assistants numériques doivent désormais être capables de raisonner et de synthétiser des informations, Apple chercherait ainsi à combler l’écart avec les modèles déjà très avancés de la concurrence.

Aujourd’hui, Apple s’appuie principalement sur son propre modèle Apple Intelligence, composé d’environ 150 milliards de paramètres. En comparaison, la version la plus puissante de Google Gemini atteindrait près de 1200 milliards de paramètres. Cela signifie que Gemini est environ 8 fois plus grand que le modèle d’Apple. Cette différence d’échelle pourrait se traduire par une meilleure capacité de compréhension du langage, une gestion plus fine des nuances et une plus grande précision dans les réponses complexes.

Malgré cette possible collaboration, Apple maintiendrait un contrôle strict sur la confidentialité. L’exécution de Gemini se ferait sur des serveurs opérés par Apple, et non sur l’infrastructure de Google, afin d’éviter tout transfert direct de données personnelles. Siri continuerait également à s’appuyer sur les modèles internes pour les tâches rapides et locales, tandis que Gemini ne serait sollicité que pour les requêtes nécessitant une puissance de calcul plus élevée.

Cet accord représenterait aussi un renversement dans la relation financière entre les deux entreprises. Depuis des années, Google verse d’importantes sommes à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari. Désormais, Apple pourrait être celui qui paie, soulignant l’importance stratégique que prend l’intelligence artificielle dans l’avenir de ses produits et services.



