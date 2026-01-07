CES 2026 : Google intègre Gemini à Google TV, avant l’IA sur Apple TV

Google a profité du CES 2026 pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités alimentées par son IA Gemini, qui seront bientôt déployées sur les appareils équipés de Google TV (téléviseurs et boîtiers externes). Bien que cette plateforme ne concerne pas directement les utilisateurs Apple, elle illustre concrètement les possibilités de l’intelligence artificielle sur un téléviseur.

Les principales nouveautés de Gemini sur Google TV

Voici ce que contient cette première version :

Réponses enrichies visuellement : Gemini pourra répondre aux questions en affichant images, vidéos et informations sportives en temps réel.

: Gemini pourra répondre aux questions en affichant images, vidéos et informations sportives en temps réel. Deep Dives : des explorations interactives et narrées d’un sujet, présentées de manière simple et adaptée à toute la famille.

: des explorations interactives et narrées d’un sujet, présentées de manière simple et adaptée à toute la famille. Recherche dans Google Photos : identification précise de personnes ou de moments spécifiques dans la bibliothèque personnelle.

: identification précise de personnes ou de moments spécifiques dans la bibliothèque personnelle. Édition d’images sur grand écran : application de styles artistiques, création de diaporamas cinématographiques, ou réinterprétation de photos grâce à Nano Banana, le générateur d’images de Google.

: application de styles artistiques, création de diaporamas cinématographiques, ou réinterprétation de photos grâce à Nano Banana, le générateur d’images de Google. Génération de vidéos : l’outil Veo permettra également de créer des vidéos directement sur le téléviseur.

L’une des fonctionnalités les plus pratiques reste la possibilité d’ajuster les paramètres du téléviseur par langage naturel : il suffira de dire « l’écran est trop sombre » ou « je n’entends pas bien les dialogues » pour que Gemini modifie automatiquement l’image et le son.



Ces nouveautés arriveront en premier sur les téléviseurs TCL, avant d’être étendues aux autres appareils Google TV dans les mois suivants.

Et pour l’Apple TV ?

Apple prévoit d’intégrer une version de Gemini dans certaines de ses futures fonctionnalités d’IA, notamment pour la prochaine génération de Siri, plus intelligente. La future Apple TV devrait être équipée d’une puce A17 Pro compatible avec Apple Intelligence.



Ainsi, plusieurs des innovations présentées par Google pourraient inspirer ou être adaptées sur l’Apple TV : commandes simplifiées par la voix, suggestions de contenu plus pertinentes, ou encore gestion intuitive des paramètres. L’Apple TV mise à jour et la nouvelle version de Siri sont attendues pour le printemps 2026 avec la version 26.4.