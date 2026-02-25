Honor MagicPad 4 : une nouvelle tablette Android plus fine que l'iPad Pro

Apple a toujours misé sur la finesse de ses appareils, notamment avec l'iPad Pro et l'iPhone Air, mais la concurrence Android décide aujourd'hui de relever le défi. Honor annonce la MagicPad 4, une tablette haut de gamme qui repousse les limites de l'épaisseur tout en proposant des composants de pointe.

Plus fine que l'iPad Pro

Le point fort de cette MagicPad 4 se trouve dans ses dimensions. L'appareil affiche une épaisseur de seulement 4,8 mm, passant ainsi sous la barre des 5,1 mm de l'iPad Pro actuel. L'ensemble pèse environ 450 grammes. Pour atteindre ce format, Honor opte pour un écran OLED de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Vous obtenez un encombrement réduit par rapport à l'ancien modèle LCD de 13,3 pouces, tout en bénéficiant de meilleurs contrastes et d'une fluidité supérieure pour la navigation.

Des caractéristiques solides

Les performances reposent sur la puce Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Vous pouvez configurer la tablette avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 512 Go de stockage. L'alimentation est confiée à une batterie de 10 100 mAh conçue pour préserver 80 % de son efficacité après 1600 cycles de charge. Honor garantit également six ans de mises à jour pour son système MagicOS 10 basé sur Android 16. Si l'expérience d'iPadOS reste un argument majeur pour les clients Apple, l'avance hardware des concurrents (et à moindre coût) reste intéressante à observer.

Le divertissement constitue un autre axe central avec la présence de huit haut-parleurs pensés pour l'audio spatial. Les capteurs photo restent basiques avec 13 mégapixels au dos et 9 mégapixels en façade. La marque dévoilera les tarifs précis lors du salon MWC, mais la date de sortie mondiale est déjà fixée au 2 mars. Vous aurez le choix entre des finitions grises ou blanches.



Est-ce qu'une tablette avec d'aussi belles caractéristiques vous ferait abandonner l'iPad ?