Google prépare un équivalent à Face ID sur les Pixel et Chromebook

Depuis le lancement de l'iPhone X en 2017, Face ID reste la référence absolue en matière de reconnaissance faciale sécurisée. Si l'écosystème Android propose bien du déverrouillage facial, il repose souvent sur la simple caméra selfie, le rendant inefficace dans l'obscurité et moins sécurisé que la solution d'Apple. Il y a bien eu d'autres tentatives chez Samsung avec la reconnaissance d'iris, en vain. Mais selon de récentes fuites, Google serait sur le point de combler ce fossé technologique.

"Project Toscana" : la réponse à Apple ?

Google travaillerait activement sur une initiative interne baptisée "Project Toscana". L'objectif est simple : offrir une reconnaissance faciale aussi rapide, sécurisée et polyvalente que Face ID, capable de fonctionner parfaitement même dans le noir complet. Actuellement, les utilisateurs de Pixel doivent souvent se rabattre sur le capteur d'empreintes ou subir un écran qui s'illumine violemment pour éclairer leur visage la nuit.

Le plus intrigant réside dans l'intégration matérielle. Les prototypes aperçus à Mountain View ne présentent pas d'encoche large ni de "Dynamic Island", mais conservent un simple poinçon pour la caméra. Cela suggère que Google pourrait avoir réussi à placer des capteurs infrarouges sous l'écran, une technologie que les rumeurs prêtent également aux futurs iPhone depuis plusieurs années.

Un écosystème plus cohérent

Ce n'est pas la première tentative de Google. Souvenez-vous du Pixel 4 en 2019 : il tentait de rivaliser avec Apple grâce à ses capteurs radar Soli, avant que la marque n'abandonne l'idée pour revenir à des solutions plus classiques. Cette fois, l'ambition semble plus pérenne puisque cette technologie serait aussi testée sur des Chromebooks.

La stratégie est claire : reproduire la fluidité qu'Apple offre entre l'iPhone et le Mac. Si ce projet se concrétise, probablement avec la série Pixel 11 prévue pour août ou lors de la prochaine Google I/O, la firme de Mountain View corrigerait l'un des derniers points matériels où l'iPhone garde une avance technique indéniable. Reste à voir si l'exécution sera à la hauteur de la promesse.



