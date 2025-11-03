Google prépare des icônes dégradés pour Photos et Maps

Google prépare une refonte de ses icônes pour Photos et Maps. Les nouvelles versions adoptent un style dégradé plus lumineux, suivant le design modernisé du logo “G” dévoilé en début d’année.

Google dévoile de nouveaux icônes dégradés pour Photos et Maps

Google va bientôt déployer de nouveaux icônes pour deux de ses applications les plus populaires : Google Photos et Google Maps. Ces nouvelles versions adoptent un style dégradé coloré, marquant une évolution notable du langage visuel de l’entreprise. Les quatre couleurs emblématiques de Google — bleu, rouge, jaune et vert — restent présentes, mais elles se fondent désormais dans un dégradé fluide, offrant un rendu plus lumineux et moderne.

Pour Google Photos, l’icône conserve sa forme en moulin, mais les transitions de couleur sont plus douces, donnant une impression de relief et de profondeur. L’objectif est d’apporter plus de dynamisme et de cohérence avec les autres services Google, tout en rendant l’icône plus reconnaissable sur les écrans à haute résolution. Du côté de Google Maps, le design a été légèrement revu, le marqueur de position garde sa silhouette caractéristique, mais les diagonales bleues disparaissent au profit d’un effet de lumière et de contraste plus subtil.

Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité du nouveau style graphique introduit sur le logo “G” de Google en début d’année, qui avait lui aussi adopté un effet de dégradé et des couleurs plus vibrantes. Ce choix vise à unifier l’identité visuelle de tous les produits Google, tout en reflétant l’évolution de la marque vers une esthétique plus moderne et plus vivante.

Le changement d’icônes s’accompagne aussi d’une volonté de représenter l’essor de l’intelligence artificielle Gemini, désormais au cœur de nombreux services Google. Ces nouveaux visuels symbolisent la créativité, la fluidité et l’innovation que l’entreprise souhaite mettre en avant.

Le déploiement des nouveaux icônes débutera dans les prochaines semaines. Les utilisateurs Android et iOS pourront pop les découvrir dès la prochaine mise à jour des applications. Ce rafraîchissement visuel pourrait ensuite s’étendre à d’autres services, afin d’unifier davantage l’écosystème Google et d’affirmer la nouvelle identité visuelle de la marque.

