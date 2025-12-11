Bonne nouvelle pour les photographes et vidéastes qui utilisent Google Photos comme service de stockage cloud. Les utilisateurs iOS et Android peuvent désormais profiter de quatre nouvelles options d’édition vidéo, faisant de l’application un véritable studio de montage mobile.

Google Photos déploie un outil de montage vidéo complet sur iPhone

Google Photos vient d’annoncer une mise à jour majeure de son éditeur vidéo, et bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad : la plupart des nouveautés sont directement disponibles sur iOS. Face à la popularité croissante des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, Google offre enfin des outils professionnels accessibles à tous.



La principale amélioration pour iOS est l’arrivée de la timeline universelle. Cette interface repensée centralise tous vos clips et photos dans une vue unique où vous pouvez facilement découper chaque séquence et les réorganiser par simple glisser-déposer. Fini les manipulations complexes, tout devient fluide et intuitif, même pour les débutants en montage vidéo.



Cette approche visuelle permet de visualiser instantanément la structure de votre vidéo et d’effectuer des ajustements précis en quelques gestes sur l’écran de votre iPhone. Comme c'est le cas sur d'autres applications depuis quelque temps comme CapCut de TikTok ou encore Edits d'Instagram.

Google Photos intègre désormais une bibliothèque musicale complète directement dans l’application iOS. Vous pouvez parcourir différents morceaux et ajouter celui qui correspond parfaitement à l’ambiance de votre vidéo, le tout sans quitter l’application.



L’ajout de texte personnalisable constitue l’autre grande nouveauté. Vous disposez d’un large choix de polices, couleurs et arrière-plans pour superposer du texte sur vos vidéos. Parfait pour ajouter des légendes, des titres ou mettre en valeur des moments clés de vos montages.



L’éditeur modernisé devient également l’outil par défaut pour modifier vos vidéos individuelles sur iOS. Il suffit d’ouvrir une vidéo depuis votre galerie et de sélectionner le bouton Édition pour accéder à toutes ces fonctionnalités, y compris l’ajout de texte et de musique sur une seule vidéo.

Google précise que ces fonctionnalités sont en cours de déploiement sur iOS. Si vous n’y avez pas encore accès depuis votre iPhone, la mise à jour arrivera bientôt sur votre appareil.

Télécharger l'app gratuite Google Photos