Instagram lance l'application Edits, son éditeur video

Ce 22 avril 2025, Instagram a officiellement lancé Edits, sa nouvelle application d’édition vidéo autonome destinée à concurrencer directement CapCut, l’outil de montage signé ByteDance. Disponible gratuitement sur iOS et Android, Edits propose des fonctionnalités avancées — animations IA à partir d’images fixes, fond vert, détourage de sujets — ainsi que des outils de gestion de projet et d’analyse de performance, faisant d’elle une solution pensée pour les créateurs exigeants plutôt que pour les utilisateurs occasionnels.

Aujourd'hui, Instagram a mis à disposition sur l’App Store et le Google Play Store son application Edits, après l’avoir annoncée pour la première fois en janvier de la même année. Cette date de lancement survient alors que TikTok et CapCut avaient été brièvement retirés des boutiques d’applications américaines, une coïncidence qui souligne l’ambition de Meta de contrer l’essor des outils vidéo de ByteDance.

Les fonctionnalités avancées de Edits sont volontairement très proches de celles de CapCut, l’application de montage très populaire des tiktokeurs. Cette similarité n’a pas échappé aux observateurs : Instagram a choisi de répliquer les outils clés de son concurrent pour capter une part du marché grandissant des créateurs de contenu vidéo.

Lors de la première présentation d’Edits, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a reconnu la ressemblance avec CapCut tout en insistant sur une différence de cible :

Edits sera plus destinée aux créateurs qu’aux vidéastes occasionnels. L’application finira par être assez différente de CapCut, avec un éventail d’outils créatifs plus large et probablement une audience adressable plus réduite.