Instagram : la quantité de publicité va augmenter dans toute l'application

Les réseaux sociaux rencontrent souvent des problèmes de rentabilité à cause de la gratuité proposée aux utilisateurs. L'une des seules solutions pour générer de plus gros chiffre d'affaires, c'est la publicité. Si Twitter a considérablement augmenté la présence des publicités ces dernières années, Instagram va bientôt rejoindre le mouvement en ajoutant de la publicité dans quasiment toute l'application !

Objectif : rentabilité

Depuis toujours, la publicité sur Instagram est très discrète, on peut en voir régulièrement lors de la transition entre deux stories et parfois dans le fil d'actualité. Le réseau social appartenant à Facebook a conscience que ce type d'expérience est très appréciée par les fidèles de l'application, mais cette satisfaction ne génère pas assez d'argent !

Dans un récent rapport de TechCrunch, on apprend que la présence publicitaire va prochainement être modifiée dans l'application iOS et Android d'Instagram. Le réseau social souhaite apporter une nouvelle approche en intégrant davantage de contenus publicitaires, les utilisateurs en trouveront prochainement dans :

La page d'accueil (augmentation de la fréquence d'affichage)

Dans l'onglet Explorer

Sur les profils

Pour le moment, Instagram ne souhaite pas en ajouter dans la catégorie des messages privés et dans les Reels, ces deux endroits clés de l'application devraient être préservés, une bonne nouvelle !

Il n'est pas encore précisé comment s'afficheront les nouvelles publicités sur le flux de l'accueil, mais on imagine qu'Instagram choisira des emplacements qui ne sont pas trop envahissants et proposera des encarts publicitaires qui pourront facilement se glisser parmi des publications classiques.



Le rapport mentionne toutefois quelques détails sur l'ajout des publicités dans l'onglet Explorer, elles devraient être visibles dès que vous appuierez sur l'onglet, Instagram en ajoutera également sur la totalité de la page, ce qui assurera une visibilité permanente pendant votre navigation dans Explorer.

Et la publicité sur les profils ?

En ce qui concerne la publicité sur les profils, c'est une première, car jusqu'ici cela n'avait pas traversé l'esprit des dirigeants d'Instagram qui avaient toujours vu les profils comme un "espace personnel" où seul l'utilisateur peut s'exprimer.

Dans une future mise à jour d'Instagram, des publicités seront parfois ajoutées entre les posts lorsque vous visitez le profil d'un utilisateur. Cependant, il y aura un avantage...



Selon Instagram, "les créateurs pourront gagner de l'argent grâce aux publicités qui sont présentées dans le flux de leur profil". Toutefois, ce deal sera valable dans un premier temps que pour un nombre restreint d'utilisateurs américains, il s'agira bien sûr de profils qui sont très visités (sportif, YouTuber, streamer, acteur, musicien...). La fonctionnalité devrait après s'étendre à l'international pour arriver chez d'autres personnes. Instagram n'a pas mentionné la répartition des revenus, est-ce que ce sera du 50/50 ou une part plus élevée pour Instagram ? C'est assez flou pour l'instant.

