Instagram teste des publicités très intrusives

Comme la majorité de ses concurrents, Instagram dépend largement des publicités comme source principale de rémunération. La plateforme utilise des algorithmes sophistiqués pour cibler les utilisateurs avec des annonces personnalisées, en se basant sur leurs comportements et leurs intérêts en ligne. Cela permet aux annonceurs d'atteindre plus efficacement leur audience, augmentant ainsi le potentiel de revenus publicitaires pour Instagram. Si les publicités sont présentes depuis plusieurs années, elles vont devenir encore plus intrusives avec le nouveau système que teste actuellement l'application de Meta !

Instagram souhaite qu'on ne puisse plus passer une publicité

Instagram explore actuellement un nouveau format publicitaire qui a suscité de nombreuses réactions négatives. Pour la première fois, l'application propose des publicités que vous ne pouvez pas passer, une initiative inédite pour une application de l'écosystème Meta. Ces "pauses publicitaires" surgissent au cours de la navigation, interrompant brutalement l'expérience utilisateur. Contrairement aux publicités classiques qui peuvent être ignorées après quelques secondes de visionnage, ces pauses doivent être regardées intégralement. Ce format de publicité qui est courant sur des plateformes de streaming comme YouTube, Netflix ou Prime Video est beaucoup moins fréquent sur les réseaux sociaux.



Les utilisateurs n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement, notamment sur Reddit, où beaucoup jugent ces interruptions intrusives et perturbantes. Certains estiment que cette approche est excessive et nuit gravement à l'expérience utilisateur qui a pourtant toujours été une priorité pour Meta. L'inquiétude grandit également quant à la possibilité que cette fonctionnalité soit déployée à l'ensemble des utilisateurs d'Instagram dans les prochains mois.

Un objectif bien précis

Derrière cette initiative, l'objectif de Meta est clair : augmenter la valeur des publicités pour les annonceurs. En forçant les utilisateurs à visionner des publicités, la plateforme espère offrir un meilleur retour sur investissement pour les campagnes publicitaires et augmenter considérablement le taux d'engagement. Toutefois, cette stratégie pourrait se retourner contre Meta, car trop de publicités, qui en plus sont obligatoires, pourraient faire fuir les utilisateurs ou même diminuer leur temps quotidien sur l'application.



Meta n'a pas encore précisé si ces tests sont menés à une échelle mondiale ou limitée à certains marchés. Cependant, on imagine qu'une fois cette période de test terminée, le déploiement des publicités obligatoires concernera tout le monde.



Actuellement, la seule solution pour éviter les publicités sur Instagram est de souscrire à l'abonnement "Meta Verified". Il s'agit d'un abonnement similaire à celui de X Premium, il offre des avantages lors de l'utilisation et une expérience utilisateur optimale.



