L'abonnement sans publicité pour Instagram et Facebook pourrait coûter 17 € !

Et encore un abonnement ! Selon le Wall Street Journal, Meta pourrait facturer aux utilisateurs d'Instagram en Europe un abonnement de 14 dollars par mois, à moins qu'ils ne choisissent de recevoir des publicités ciblées. En outre, elle pourrait imposer un tarif mensuel groupé de 17 dollars pour un accès sans publicité à Facebook et Instagram sur ordinateur de bureau. La somme serait bien évidemment la même en euros.

Instagram et Facebook bientôt sans publicité

Le mois dernier, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Meta commencerait à imposer des abonnements aux utilisateurs qui refusent les publicités ciblées, mais les tarifs n'étaient pas encore connus. Les utilisateurs prêts à payer ne verraient aucune publicité sur Facebook et Instagram, tandis que ceux qui souhaitent s'en tenir à la version gratuite devraient consentir à être ciblés par des publicités basées sur leurs données personnelles, le fond de commerce du groupe. L'entreprise aurait discuté de ses projets avec les autorités de régulation à Bruxelles et en Irlande.

Cette initiative fait suite à une décision de justice rendue cet été, selon laquelle Facebook doit obtenir le consentement des utilisateurs pour accéder à leurs données personnelles. Le tribunal a déclaré que les exploitants de sites devaient prouver que les utilisateurs avaient donné leur accord de plein gré, éventuellement en leur permettant de refuser le suivi publicitaire. C'est exactement ce qu'a fait Apple avec iOS 14.5, et comme très peu d'utilisateurs ont donné leur accord, Meta a prédit une baisse importante de ses revenus. Dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a également déclaré que les entreprises devraient envisager des modèles d'abonnement pour les utilisateurs pour compenser les pertes.



S'ils sont exacts, les chiffres révélés par le WSJ sont à peine inférieurs à ce que Netflix facture dans l'UE pour pour son offre de streaming standard. Seuls les grands utilisateurs de médias sociaux ou les entreprises étant susceptibles de payer cette somme, Meta pourrait effectivement contraindre les utilisateurs réguliers à accepter des publicités ciblées. Les autres n'auront d'autre choix que cesser complètement d'utiliser ses sites de médias sociaux. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire, les réseaux sociaux égo-centrés n'apportent finalement que des malheurs à la plupart des utilisateurs (dépression, harcèlement, etc).



En début d'année, l'Union européenne a infligé à Meta une amende record de 1,2 milliard d'euros pour avoir transféré des données d'utilisateurs européens aux États-Unis, en violation des principales règles de l'Union en matière de protection de la vie privée. Et les règles sont sur le point de se durcir davantage, car les dispositions de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) entreront en vigueur à partir du 5 mars 2024.

Il faut savoir que Meta réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires en Europe, qui représente 7,2 milliards de dollars sur un total de 32 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année. C'est donc un sujet très sensible, alors que la société n'a pas encore lancé son rival de Twitter, Threads, en Europe en raison des législations comme la DMA. Malgré tout, les projets de Meta pour toutes ses applications dans l'UE devraient devenir plus concrets au cours des prochains mois, avant que les nouvelles règles n'entrent en vigueur. On imagine que le tarif permettra d'avoir automatiquement la coche de certification.

