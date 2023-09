Facebook et Instagram ajouteraient une option payante pour répondre aux exigences de l'UE

Selon des bruits de couloir, Meta pourrait ajouter une option d'abonnement payant à Instagram et Facebook en Europe. Cette option sans publicité vise à répondre aux réglementations de l'Union européenne (UE) qui ont bloqué certaines des méthodes de collecte de données les plus lucratives de Meta, en plus d'iOS 14.5 d'Apple. La société a déclaré en avril que la publicité dans l'UE représentait 10 % de son chiffre d'affaires total.



Par le passé, l'Union européenne a infligé plusieurs amendes à Meta.

Meta cherche la solution

Si cela se confirme, ce serait évidemment une première pour Meta qui s'écarterait alors de son modèle standard de plateforme unique et gratuite soutenue par la publicité (et la collecte de données associée). D'après le New York Times, l'entreprise continuera à proposer des versions gratuites de Facebook et d'Instagram, bardées de publicité au sein des pays membres. Personne ne sait encore quand cette option sortira et à quel tarif.

Les sources de l'entreprise citées par le NYT pensent qu'une variante payante sans publicité à pour objectif de contribuer à "atténuer les inquiétudes des régulateurs européens", même si peu de personnes y adhèrent dans le temps. Le niveau optionnel "pourrait servir les intérêts de Meta dans la région".



Une option sans publicité pour les utilisateurs européens marquerait l'un des clivages les plus importants entre la technologie grand public dans l'UE et le reste du monde. Meta et d'autres plateformes sociales ont été contraintes de s'adapter au RGPD et à d'autres réglementations comme les récentes DSA et DMA. En mai, l'UE a infligé une amende de 1,2 milliard d'euros à Meta pour avoir transféré les données de citoyens européens vers des serveurs basés aux États-Unis. En outre, l'entreprise a été condamnée à une amende de 265 millions d'euros en 2022 pour n'avoir pas empêché que les numéros de téléphone portable de millions d'utilisateurs de Facebook (et d'autres données) soient récupérés et publiés en ligne.

Anu Bradford, professeur de droit à l'université Columbia, a déclaré au NYT :

Cela montre que les entreprises technologiques se conforment aux réglementations numériques de l'UE, ce qui suggère qu'elles restent redevables aux gouvernements et non l'inverse.



C'est une bonne chose pour vous cette option payante ? On se demande comme Meta va pouvoir assurer que les abonnés ne sont plus "suivis" en permance...

