iSoft v8.1.3 : nouveau widget, RGPD et publicité

Régulièrement, nous mettons à jour votre application préférée pour améliorer l'expérience ou corriger des bugs. Cette fois, il s'agit de trois changements importants qui concernent les widgets d'écran d'accueil, la règlementation RPGD sur la protection des données, ainsi que la publicité. Faisons le tour d'horizon des changements !

iSoft s'améliore avant iOS 17

Commençons par la publicité. Ce point énerve certains lecteurs, mais il s'agit de notre revenu principal, notre survie en quelque sorte. Les interstitiels plein écran en vidéo sont parfois intrusifs avec le son, nous les avons donc coupés. Nous suivrons de près cette partie afin de ne pas mettre en danger le blog vieux de 15 ans désormais.



Ensuite, autre réjouissance, l'application est enfin pleinement compatible avec la législation européenne sur la protection des données et des cookies, la fameuse RGPD. Comme pour le site, vous aurez un écran au premier lancement qui vous permettra de dire si vous voulez ou non des publicités ciblées, entre autre.

Enfin, et c'est finalement le plus important pour la majorité des lecteurs, l'app améliore son petit widget d'écran d'accueil. iSoft propose un widget classique depuis des années, mais aussi trois tailles pour l'écran d'accueil depuis iOS 14 et un widget sur l'écran verrouillé depuis iOS 16. Cette fois, il s'agissait d'améliorer l'ergonomie de la taille la plus petite sur l'écran d'accueil. Plutôt que l'image floutée en arrière-plan, le module affiche plus clairement les informations importantes, à savoir le titre et l'heure, ainsi que l'icône d'illustration en petit. Le tout est mis en valeur par un fond qui reprend la couleur dominante dans l'icône de l'article. C'est donc plus joli et dynamique. Vous avez quelques exemples ci-dessus.



Nous en profitons pour remercier tous les lecteurs qui nous accompagnent depuis 2008, avec des dizaines de millions de visites sur le site, le forum et l'application. L'aventure continue, prochaine étape avec iOS 17 dès juin prochain !

Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog