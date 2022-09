iSoft 8.0 : votre app préférée est déjà compatible iOS 16

Alors qu’Apple a prévu de publier la version finale d’iOS 16 lundi 12 septembre, nous avons le plaisir de vous annoncer que la mise à jour 8.0 de votre application iSoft est déjà disponible. Entièrement compatible avec iOS 16, elle ajoute quelques détails pratiques et améliore encore un peu plus l'expérience globale.

iSoft s'adapte déjà aux iPhone 14

iSoft existe depuis 2009 sur l’App Store, avec chaque année de nombreuses mises à jour. Une fois n’est pas coutume, l’arrivée d’une version majeure d’iOS s’accompagne d’une nouvelle version de votre application. iOS 16 oblige, nous avons ajouté un widget pour l'écran verrouillé qui vous permet d’avoir le nombre d’articles publiés dans la journée. Une manière de savoir si vous devez ouvrir l’app en un coup d’œil et qui complète parfaitement le widget de l’écran d’accueil qui affiche les informations des dernières publications.

Toujours au rayon des nouveautés, nous avons amélioré la navigation inter-articles en ouvrant les liens internes, non plus dans un navigateur, mais dans une page native, avec tout le confort qui va avec sur iPhone, iPad et Mac. Un vrai plus demandé par une grande partie des lecteurs.



Pour le reste, citons la reconnaissance des nouveaux iPhone 14 dans la signature des commentaires, l’évolution esthétique de l'écran de démarrage et l’amélioration de la lisibilité du widget pour l'écran d'accueil que l’on avait ajouté avec iOS 14. Sans oublier quelques correction de bugs mineurs.



N’hésitez pas à mettre à jour iSoft et à nous faire vos retours dans les commentaires. Et, encore une fois, merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre chaque jour depuis tant d’années sur le blog Apple.

Télécharger l'app gratuite iSoft