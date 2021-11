Enregistrez vos produits préférés dans une liste dédiée sur l'app Apple Store

Julien Russo

Le catalogue de l'Apple Store est très grand et propose très souvent des personnalisations par appareil qui ne sont pas toujours simples à retenir. Afin d'aider sa clientèle à exprimer plus facilement ce qu'elle souhaite acheter, Apple a lancé une nouveauté fort sympathique sur son application "Apple Store" sur iPhone. On vous explique tout !

Nouveau sur l'Apple Store iOS

Dans une nouvelle mise à jour de son application, la firme de Cupertino vient d'ajouter une fonctionnalité qui frôle le génie.

Apple a complètement supprimé le système de favoris (le cœur qui s'affichait en haut à droite de chaque page de produit) pour le remplacer par le symbole d'un signet.

Quand vous appuyez dessus, vous pouvez directement expédier le produit qui vous intéresse vers une liste que vous pourrez renommer.



Avec ce nouveau procédé, Apple souhaite améliorer la communication entre les clients et les vendeurs en Apple Store. Il arrive parfois que des visiteurs intéressés par un produit n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont exactement vu sur l'application Apple Store avant de passer en boutique.

Avec la liste d'articles enregistrés, les clients pourront sauvegarder les produits qui les intéressent puis offrir un accès direct à cette liste à l'un des vendeurs, le tout grâce à un QR code avec un joli logo Apple au milieu !

Dès que le vendeur aura accès à votre liste, il pourra immédiatement vérifier si le produit que vous voulez est disponible en stock.

Comment accéder à ma liste une fois que les produits sont enregistrés ?

Dans un premier temps, il est nécessaire de vous rendre sur la page "Acheter" de l'application Apple Store sur iPhone.

En haut à droite vous aurez votre photo de profil, il suffira alors d'appuyer dessus puis d'accéder à "Votre sélection", à cet endroit vous aurez vos listes qui s'afficheront (oui, parce que vous pouvez en créer plusieurs).

Une autre amélioration...

Vous le savez, Apple adore créer des présentations fantastiques qui vous feront comprendre que ses produits sont les meilleurs et qu'il n'existe rien de mieux ailleurs. Pour insister encore plus de ce côté, Apple a ajouté les sous-titres aux vidéos (comme sur la version web), vous allez pouvoir lire les phrases de la voix off si vous ne pouvez pas écouter les vidéos de présentations.



La nouvelle version de l'application Apple Store est disponible dès maintenant. Si vous n'avez pas encore l'app, on vous conseille fortement de la télécharger, c'est en général plus pratique pour commander ou vérifier une information plutôt que d'ouvrir Safari et d'aller sur le site d'Apple. De plus, l'app Apple Store est bien plus rapide que le site pour l'ouverture d'une précommande !



