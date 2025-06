Apple envisage un possible rachat de Perplexity

Apple mène des discussions en phase préliminaire concernant une éventuelle acquisition de Perplexity AI, une startup spécialisée dans la recherche web alimentée par l'IA, selon Mark Gurman de Bloomberg. Une idée qui avait déjà fait son chemin à l'époque de l'émergence d'OpenAI, mais qui ne s'était jamais concrétisée, Apple préférant au départ concevoir son propre modèle et ses outils.

Perplexity bientôt absorbé par Apple ?

Les discussions en question impliquent des cadres clés, dont Adrian Perica, responsable des fusions et acquisitions, Eddy Cue, chef des services, et d'autres dirigeants des initiatives IA d'Apple. Cependant, ces pourparlers pourraient ne pas aboutir à une offre formelle, selon le journaliste de Bloomberg. Apple a refusé de commenter, et Perplexity a déclaré n'avoir aucune connaissance de discussions actuelles ou futures en matière de fusions et acquisitions. Rien d'étonnant à ce stade.

La décision de poursuivre l'accord avec Perplexity pourrait dépendre du résultat du procès antitrust en cours contre Google, qui menace l'accord annuel de 20 milliards de dollars d'Apple pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Une décision défavorable à Google pourrait annuler cet accord.



Évaluée à 14 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, Perplexity représenterait la plus grande acquisition de l'histoire d'Apple, dépassant l'achat de Beats pour 3 milliards de dollars il y a plus d'une décennie. Alternativement, Apple pourrait choisir un partenariat pour intégrer les capacités de recherche IA de Perplexity à Safari et Siri (dont on attend toujours la version 2), les deux entreprises ayant tenu plusieurs réunions pour explorer cette option. Cependant, Perplexity serait sur le point de conclure un accord majeur avec Samsung pour intégrer ses fonctionnalités IA aux téléphones du principal rival d'Apple, ce qui pourrait compliquer tout accord potentiel avec la firme de Tim Cook. Bref, tout est sur la table, nous vous tiendrons informés de l'évolution du dossier.

