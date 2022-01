Apple possible candidat au rachat de Peloton

Il y a 2 heures

Applications iPhone

Alban Martin

Réagir



Après des mois de galère pour Peloton, avec l'arrêt de la production de ses vélos et tapis de course, Apple est présenté comme un acheteur potentiel de l'activité fitness en difficulté de l'entreprise. Un peu ironique étant donné qu'Apple Fitness+ a été le déclencheur de cette crise.

Peloton pourrait être repris par Apple

Jeudi 20 janvier, CNBC rapportait que Peloton allait temporairement arrêter la production de ses produits de fitness connectés en raison d'une "réduction significative" de la demande des consommateurs, d'un besoin pressant de contrôler les coûts et de l'activité amplifiée des concurrents. Lors d'une présentation confidentielle de l'entreprise au début du mois, Peloton a indiqué à ses employés que des produits tels que le Bike, le Bike+ et le Tread ne seraient plus fabriqués pendant six semaines à six mois.

En tant qu'entreprise, Peloton a des coûts d'acquisition de clientèle élevés, ce qui se traduit par une tarification élevée des produits. Vers la fin de l'année dernière, l'entreprise a réduit le prix de son vélo d'entrée de gamme de près de 20 %, à 1 495 $, afin de tenter de stimuler les ventes jusqu'à la fin de 2021. Mais au final, l'entreprise prévoirait de licencier 41 % de son personnel de vente et de marketing.



Le média américain a également révélé que les prévisions financières de la société ne tiennent pas compte des nouveaux frais de livraison et d'installation compris entre 250 et 350 dollars que les clients devront payer en plus du coût du vélo ou du tapis de course. En outre, Peloton n'a pas rencontré l'engouement espéré après sa communication autour du futur produit d'entraînement musculaire à 495 $, le "Peloton Guide".



Dans un communiqué de presse annonçant ses prochains résultats financiers pour le compte du 1er trimestre fiscal 2022, le PDG de Peloton, John Foley, a déclaré que la société "prend actuellement des mesures correctives importantes pour améliorer ses perspectives de rentabilité et optimiser ses coûts". L'action de Peloton a depuis plongé de 24 %, flottant maintenant autour de 85 % en dessous de son cours à cette époque l'année dernière, et même 5 $ de moins que lors de son entrée en bourse en 2019. Il y a également des indications que Peloton perd des parts de marché dans l'industrie du fitness connecté.



Dans une situation précaire voire critique, Apple est le candidat idéal pour acheter Peloton. En effet, pour assurer l'avenir de Peloton, l'entreprise doit vraisemblablement se faire racheter par un grand groupe. Apple possédant Fitness+ avec déjà des millions d'utilisateurs, cela pourrait être l'occasion parfaite de distribuer les appareils sportifs spécifiques de Peloton. Pour Tim Cook, ce serait une affaire avec une valorisation en berne à moins de 8 milliards à l'heure de ces lignes.

En attendant un éventuel mouvement, force est de constater qu'il était quasiment déjà écrit que Peloton suffirait grandement face à Apple, Fitness+ étant considérablement moins cher, coûtant jusqu'à 388 dollars de moins par an pour les cours numériques.



PS : Peloton n'est pas disponible en France.