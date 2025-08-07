Instagram ajoute trois nouvelles fonctions inspirées de X et Snapchat

Instagram déploie trois nouvelles fonctionnalités pour renforcer les échanges entre amis avec la republication de contenu, une carte interactive pour partager sa position, et un nouvel onglet « Amis » dans les Reels. L’objectif est de rendre l’expérience plus sociale et centrée sur les proches.

Instagram ajoute trois nouvelles fonctions pour renforcer les échanges entre amis

Instagram a annoncé l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités visant à renforcer les interactions entre amis sur la plateforme. Il s’agit de la fonction de republication, de la carte interactive pour partager sa position, et d’un nouvel onglet Amis dans la section Reels.

La première nouveauté concerne la republication de contenu. Les utilisateurs peuvent désormais reposter (ou republier) des publications et des Reels dans leur propre fil d’actualité. Ces contenus apparaîtront également dans un onglet “Republications” visible sur le profil. L’auteur d’origine est automatiquement mentionné, ce qui permet de faire découvrir plus facilement du contenu à ses abonnés tout en respectant les droits du créateur.

Deuxième nouveauté : la carte interactive. Accessible depuis les messages privés, cette carte permet à l’utilisateur de partager sa position géographique actuelle avec des amis choisis. Ce partage est facultatif et peut être désactivé à tout moment. En plus du partage entre amis, la carte permet aussi de découvrir des lieux populaires autour de soi, où d’autres utilisateurs ont publié des publications, Reels ou stories.

Enfin, un nouvel onglet “Amis” fait son apparition dans la section Reels. Il permet de voir les Reels que vos amis ont aimés, commentés, enregistrés ou republiés. Cet espace facilite la découverte de contenu apprécié par ses proches et permet d’échanger rapidement grâce à une barre de réponse intégrée. Si vous préférez plus de discrétion, il est possible de masquer vos propres interactions ou de ne plus voir celles d’un utilisateur en particulier.

Avec ces nouveautés, Instagram continue d’évoluer vers une plateforme plus axée sur les interactions privées et entre amis, dans un style qui rappelle celui de Snapchat. L’objectif est clair, renforcer les liens sociaux et encourager une utilisation plus personnelle et connectée de l’application.