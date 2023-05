Reddit ajoute des aperçus dans iMessage et Instagram Stories

Le forum le plus populaire de la toile, Reddit, a annoncé hier soir une mise à jour majeure de son application iOS et Android. Les utilisateurs trouveront désormais plus d'options pour partager le contenu de Reddit avec d'autres services, comme iMessage et Instagram. Idem pour les captures d'écran.



En outre, le réseau social ajoute de nouveaux outils pour que les éditeurs puissent intégrer les contenus du forum sur leurs propres plateformes.

Reddit s'intègre parfaitement à iMessage et Instagram

La possibilité de partager un contenu Reddit avec d'autres applications n'est évidemment pas nouvelle en soi, cependant, Reddit vient d'enrichir considérablement cette expérience grâce à des aperçus. Par exemple, si vous partagez un post Reddit avec quelqu'un dans iMessage, l'application affichera un aperçu visuel du contenu avec le nom du subreddit, ainsi que le nombre total de votes et de commentaires.

Idem du côté d'Instagram où les utilisateurs verront désormais une option "Instagram Stories" dans la feuille de partage. Cette option génère un aperçu de ce post pour Instagram, à l'instar d'une fonctionnalité qui existe déjà sur Twitter.

Les captures d'écran ont droit à un traitement spécial

Ceux qui exécutent la dernière version de l'appli Reddit disponible trouveront également un nouveau raccourci pour partager un post après avoir fait une capture d'écran depuis l'appli. "Une expérience de partage de capture d'écran en un seul geste qui permet aux utilisateurs de partager du contenu sans enregistrer les images sur leur appareil", explique l'entreprise dans un billet de blog.

Toujours selon Reddit, les options de partage disponibles auparavant étaient "obsolètes" et nécessitaient "plusieurs étapes". Les nouvelles fonctionnalités permettront de partager plus facilement et plus rapidement les posts Reddit sur d'autres plateformes sociales "sans compromettre leur identité Reddit".

De nouveaux outils

Enfin, pour les éditeurs, Reddit introduit une nouvelle boîte à outils pour intégrer et afficher le contenu du réseau social sur d'autres plateformes. Voilà qui devrait aller de paire avec le nouveau modèle économique de Reddit. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle envisageait d'apporter des modifications importantes à son API, qui permet aux développeurs d'accéder au contenu de la plateforme. Comprenez qu'il faudra bientôt payer pour utiliser son API afin de compenser la perte de revenus publicitaires lorsque les utilisateurs accèdent à Reddit par le biais d'applications tierces.

Cette mesure entraînera probablement la fin des clients Reddit tiers gratuits, un peu comme ce qu'a fait Elon Musk avec Twitter. En même temps, il est logique que l'entreprise cherche à rentabiliser ses lourds investissements, non ?

