Telegram ajoute les stories pour les abonnés Premium

Sans grande surprise, Telegram a choisi d'être généreux avec ceux qui paient un abonnement mensuel sur l'application pour déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires et avoir une expérience utilisateur optimale. Pour le moment, les stories Telegram ne peuvent être postées que par les utilisateurs Premium, on estime que cette restriction ne devrait pas durer dans le temps , car dans un message visible sur l'application, Telegram mentionne cette phrase : "La publication d'histoires n'est actuellement disponible que pour les abonnés". Le mot actuellement laisse clairement sous-entendre que c'est une situation temporaire qui pourrait durer quelques mois au grand maximum.

Du côté des utilisateurs qui verront la storie, des réactions pourront être envoyées vers l'utilisateur qui a publié la storie. De plus, un champ pour écrire une réponse personnalisée est aussi disponible, dès que vous aurez appuyé sur "envoyer", le message viendra s'ajouter dans la conversation écrite que vous avez avec cette personne.

Depuis cette nuit, Telegram permet à ses membres premium d'ajouter des stories , la nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement dans une récente mise à jour de l'application iOS. Les stories de Telegram ressemblent trait pour trait aux stories d'Instagram, elles se positionnent en haut de l'écran, sous forme de liste horizontale et elles ont disponibles pendant une durée limitée. Contrairement à Instagram, les Telegram Stories ont quand même quelques différences, les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement le temps de disponibilité de la storie, le choix est entre 6 heures, 12 heures, 24 heures ou 48 heures. Autre avantage, Telegram propose aux utilisateurs la possibilité de créer des listes distinctes pour chaque storie, avec des contacts variés. Ainsi, vous avez la liberté de partager une histoire spécifique avec vos meilleurs amis et une autre histoire réservée exclusivement à vos collègues.

Dans le secteur des messageries instantanées, on retrouve plusieurs géants comme Messenger, Signal ou encore Telegram, ces trois applications cherchent en permanence à innover pour attirer de nouveaux utilisateurs. En réalité, elles n'ont pas vraiment le choix, car en face, il y a... WhatsApp qui se positionne en tant que leader avec bien plus d'utilisateurs mensuels que tous ses concurrents. Toutefois, Telegram pourrait bien avoir trouvé la fonctionnalité qui va tout changer !

