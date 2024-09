Twitter / X va restreindre le livestream aux abonnés Premium

Pas un mois sans une évolution importante chez X, ex Twitter. Depuis le rachat par Elon Musk, la plateforme qui se veut la plus libre possible, n'arrête pas d'agrémenter la plateforme de nouveaux services. Mais tout cela a un coût, et le patron tâtonne au niveau du modèle économique. Après avoir introduit un abonnement permettant de limiter (ou supprimer selon l'offre) les pubs, d'avoir une coche bleue, de publier de longues vidéos, de formatter son texte, etc, X a lancé un test de redevance minimale pour les nouveaux utilisateurs dans certains pays. Cette fois, la firme privée américaine annonce qu'elle limitera bientôt la possibilité de faire du livestream aux seuls abonnés Premium.

Encore un avantage réservé aux comptes payants

La nouvelle a été confirmée par le compte officiel @Live sur X, sans toutefois donner une date précise pour la mise en oeuvre. En tout cas, le message est clair, les utilisateurs gratuits n'auront plus la possibilité de se filmer en direct sur la plateforme.

Les utilisateurs qui souhaitent continuer à diffuser en livestreaming sur X devront payer l'abonnement X Premium, qui coûte 8 euros par mois ou 84 euros par an. L'abonnement X, qui inclut aussi l'accès à l'IA Grok, va d'ailleurs devenir gratuit pour les comptes populaires.

À partir de maintenant, seuls les abonnés Premium pourront faire du livestream (créer des flux vidéo en direct) sur X. Cela inclut la diffusion en direct à partir d'un encodeur avec intégration X. Passez à la version Premium pour continuer à diffuser en direct.

Cette décision peut surprendre, mais elle est dans la lignée des précédentes, Elon Musk s'efforçant de trouver un modèle économique pérenne. Au début de l'année, Musk a suggéré de faire payer une "petite somme" pour permettre aux nouveaux comptes de publier sur X, afin d'éviter les spams et les robots. Les utilisateurs qui choisiraient de ne pas payer ne pourraient que suivre d'autres comptes et lire des messages gratuitement. Ils ne pourraient pas contribuer.



Une chose est sûre, malgré des critiques acerbes depuis sa prise de position, Elon Musk a réussi à attirer plus de monde que jamais sur X, devançant désormais Facebook et Instagram en termes de visiteurs mensuels, et à réduire les faux comptes. Certains politiques ou influenceurs qui avaient quitté la plateforme, ont fait leur retour ces derniers mois.

