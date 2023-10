Twitter (X) envisage plusieurs niveaux d'abonnement premium

Le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pourrait bientôt proposer plusieurs niveaux d'abonnement, contre un seul actuellement avec "X Premium". Un bout de code dans l'application suggère que l'offre Premium pourrait être divisée en trois, comprenant Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus.

C'est quoi X Premium

Si le nom de "X Premium" ne vous est pas familier, c'est parce que le service s'appelait "Twitter Blue" avant le changement de marque de la plateforme. Les utilisateurs qui paient ont accès à des fonctionnalités exclusives, telles que la possibilité modifier des messages après publication, le formatage du texte, des messages et des vidéos plus longs ou encore l'accès à X Pro (anciennement TweetDeck). Sans oublier la personnalisation de l'icône de l'application sur iOS et Android.



Mais ce n'est pas tout, puisque passer à l'abonnement sur X permet d'avoir moins de publicité et un badge bleu de certification. Elon Musk a d'ailleurs expliqué que les comptes certifiés sont prioritairement affichés dans les fils d'actualités et les réponses.

Pourquoi trois abonnements différents ?

À l'avenir, le patron de X, mais aussi de Tesla, SpaceX et autre Neuralink, pourrait donner aux utilisateurs la possibilité d'éliminer définitivement les publicités, moyennant un prix plus élevé.



Comme l'a découvert le chercheur Aaron, la dernière version de l'application X comprend plusieurs nouveaux textes qui révèlent l'existence de trois nouveaux niveaux : Basic, Standard et Plus. Avec le niveau Basic, les utilisateurs verront encore régulièrement des publicités lorsqu'ils utiliseront X. Avec le niveau Standard, X affichera moins de publicités. Le niveau Plus supprimera complètement les publicités.

À l'heure actuelle, l'abonnement Premium coûte 8 € par mois ou 84 € par an (ajoutez 30 % si vous vous abonnez via l'app iOS ou Android à cause de la commission d'Apple et de Google), et nous ne savons pas encore quel sera le prix des nouveaux paliers ou encore les différences autres éventuelles.



Rappelons que les revenus générés par les publicités dans les réponses sont utilisés pour rémunérer les créateurs de contenu sur le réseau social, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est l'un des moteurs de la croissance actuelle.

