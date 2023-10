Twitter (X) devient payant pour les nouveaux utilisateurs dans 2 pays

Depuis qu’Elon Musk est aux commandes de Twitter (X), nous avons pu constater de gros changements dans la politique du réseau social. L’une des dernières idées du milliardaire est de faire payer les nouveaux utilisateurs afin qu’ils puissent envoyer des messages ou même poster des tweets (posts). L’idée est de limiter le spam à grande échelle.

1$ par an, le programme « Not a bot » fait réagir

Depuis ses débuts, Twitter (X) s’est présenté comme une plateforme gratuite, offrant à ses utilisateurs un espace pour partager des idées, des informations et interagir avec d’autres utilisateurs. Cependant, une récente initiative du réseau social semble remettre en question cette gratuité, au moins pour certains.



Twitter (X) teste actuellement un programme nommé “Not A Bot” en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Cette initiative impose une cotisation annuelle de 1 $ aux nouveaux membres non vérifiés qui désirent publier et interagir sur la plateforme. À première vue, ce changement pourrait sembler dérisoire, mais il porte en lui des implications majeures pour l’avenir du réseau.

Pourquoi cette décision ?

Selon Twitter (X), l’idée derrière cette cotisation est de limiter les spams, la manipulation et surtout les interventions automatisées. L’augmentation des faux comptes et des bots sur les réseaux sociaux est un problème croissant, nuisant à la qualité des interactions et au discours en ligne. C’était d’ailleurs l’un des éléments clés de la négociation lors du rachat par Elon Musk. Pour X, proposer des options d’abonnement serait une solution adaptée pour ces problématiques.

Conséquences pour les nouveaux utilisateurs

Pour les nouveaux inscrits dans les deux pays test, l’inscription nécessite désormais une vérification par numéro de téléphone ainsi qu’un paiement. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils peuvent consulter les messages, visualiser des vidéos et suivre d’autres comptes, mais leurs capacités de publication et d’interaction sont restreintes. C’est donc une formule différente de X Premium qui ajoute des options et une certification.



Rendre payant un réseau social autrefois gratuit, même symboliquement, crée une barrière à l’entrée. Cela pourrait décourager certains utilisateurs potentiels, mais d’un autre côté, cela pourrait augmenter la qualité des interactions et réduire les nuisances.



Il reste à voir si “Not A Bot” sera étendu à d’autres pays ou à d’autres groupes d’utilisateurs. Pour l’instant, les membres actuels ne sont pas touchés et il est incertain si ce programme sera proposé aux membres n’ayant pas opté pour un abonnement premium.



La démarche de X est audacieuse et montre une volonté de s’attaquer à certains des problèmes majeurs des réseaux sociaux modernes. Néanmoins, l’équilibre entre la préservation de la qualité des interactions et la garantie d’un accès équitable sera crucial pour déterminer le succès de cette initiative.



