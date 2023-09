Twitter (X) va devenir payant pour tout le monde

Mauvaise nouvelle ! Twitter (X) s'apprête à devenir une plateforme payante sous la forme d'un "petit" abonnement mensuel. L'idée ici, se débarrasser définitivement des faux comptes.

Comment gâcher la soirée. Si tous les utilisateurs Apple sont comme des petits fous avec la sortie officielle d'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17, cette nouvelle va venir en refroidir certains.



Si comme beaucoup d'entre nous vous êtes un utilisateur assidu du réseau social Twitter, sachez qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber. Selon Dave Lee de chez Bloomberg, Elon Musk va bientôt annoncer que Twitter (X) devient payant pour tous les utilisateurs.

Des propos visiblement formulés auprès de Benjamin Netanyahu qui confirment encore une fois la fin de Twitter tel qu'on l’a connu ces dix dernières années. D'après Musk, ce serait le seul moyen d'éradiquer les robots (bots) qui font du mal à la société et aux utilisateurs. Ce serait également un bon moyen de générer des millions d'euros supplémentaires, mais chut ça il ne faut pas le dire.



Précisons ici que l'on parle d'un "petit paiement mensuel", sans plus de précisions. Malheureusement, nous savons déjà comment l'histoire se termine. Le prix de départ n'est effectivement pas très gênant, mais les futures augmentations viendront totalement casser l'ambiance en obligeant les utilisateurs les moins actifs à supprimer l'application.

Allez-vous abandonner Twitter (X) si le réseau social devient payant ?

