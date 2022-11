Elon Musk pourrait rendre Twitter payant pour tout le monde

Il n'est pas clair à quel point cette idée est prise au sérieux au sein de la société, et Twitter a refusé de commenter. Dans l'intervalle, Twitter a déployé sa mise à jour majeure de l'abonnement Twitter Blue à 7,99 € . Cette nouvelle version controversée du service d'abonnement de Twitter, auparavant à 4,99 euros, vous octroiera automatiquement une coche bleue, ce qui signifie que vous pouvez littéralement payer pour devenir vérifié sur Twitter. Payer permettrait aussi de réduire la publicité et d'avoir le fameux bouton "modifier". Malgré le chaos qui règne depuis son rachat pour 44 milliards, Twitter indique qu'il enregistre une croissance record du nombre d'utilisateurs depuis que le patron de Tesla a pris les rênes de l'entreprise.

Selon Newton, Musk et son proche conseiller David Sacks ont tous deux discuté de cette idée lors d'une récente réunion, les plans proposés prévoyant notamment de permettre à "tout le monde d'utiliser Twitter pendant un temps limité chaque mois, mais d'exiger un abonnement pour continuer à naviguer."

Mais tout cela pourrait être le prélude au plus grand changement de tous : faire payer à la plupart ou à tous les utilisateurs un abonnement pour utiliser Twitter.

Le rapport met en évidence une partie du chaos de ces derniers jours dans l'entreprise, alors que les employés se démènent pour exécuter la vision immédiate de Musk pour une entreprise qui n'a jamais été rentable en plus de quinze ans d'existence.

Alors qu'Elon Musk n'a pas attendu pour faire des vagues depuis sa prise de pouvoir de Twitter en virant les dirigeants, puis des licenciements massifs et un nouveau plan de certification controversé, son prochain coup pourrait être son année le plus impopulaire de tous. Selon un nouveau rapport de Platformer, Elon Musk "a discuté de la possibilité de mettre l'ensemble du site derrière un paywall", un mur payant en français.

