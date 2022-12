Elon Musk va rendre le compteur de vues de Twitter optionnel

Le polarisant patron de Tesla, SpaceX, OpenAI et autre Twitter a répondu à un utilisateur du réseau social sur le fait qu'il était "trop désordonné", en disant qu'il va "mettre de l'ordre dans l'esthétique".



Twitter a récemment mis en place une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mesurer en temps réel l'engagement de leurs tweets, mais tout le monde n'est pas ravi de cet ajout.

Comme c'est le cas pour de nombreuses nouveautés sur Twitter, ce changement a suscité des réactions mitigées. C'est pourquoi celui qui a racheté le réseau fin octobre pour 44 milliards de dollars a réagi en expliquant que Twitter allait "améliorer l'esthétique et ajouter un paramètre pour le désactiver", bien qu'il pense que tout le monde va finir par l'apprécier.

We’ll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it