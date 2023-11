Elon Musk envisage de supprimer les hashtags de X (Twitter)

À sa création, Twitter a révolutionné la manière de partager son avis sur un sujet précis. En intégrant les hashtags dans les tweets, la plateforme a permis aux utilisateurs de catégoriser leurs messages, facilitant ainsi la recherche et la participation à des conversations globales autour de thèmes communs. Si les hashtags ont toujours eu leur place sur Twitter, ça pourrait bientôt être la fin d’après une récente déclaration d’Elon Musk.

X (Twitter) pourrait bientôt supprimer les hashtags

Dans un récent échange sur X (Twitter), Elon Musk a évoqué la possibilité de rendre obsolète les hashtags, ces marqueurs omniprésents sur les réseaux sociaux. Les hashtags, identifiés par le symbole “#”, sont des outils clés pour naviguer dans les posts publiés sur X (Twitter), permettant aux utilisateurs de catégoriser et de suivre facilement des sujets spécifiques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors d’événements majeurs, comme les Apple Events, où elle permet de connecter entre eux les posts traitant du même sujet.

Dans une interaction avec une utilisatrice connue sous le nom de battleangelviv, Musk a remis en question leur utilité. Il a émis l’idée que les mots-clés ou phrases pourraient largement remplacer les hashtags. Sa critique s’appuie sur l’existence de la stratégie employée par Threads, le réseau social appartenant à Meta offre la possibilité de rechercher des publications par mots-clés, sans recourir aux hashtags. Cet argument appuie clairement l’idée que les réseaux sociaux pourraient fonctionner efficacement sans dépendre de cet outil.



L’avenir des hashtags est donc incertain sur X (Twitter), surtout si Elon Musk évoque leur possible disparition. Si cette suppression des hashtags se concrétisait, elle représenterait un changement majeur dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec les contenus et entre eux sur la plateforme. Reste à voir si la communauté X (Twitter), habituée depuis longtemps à l’utilisation des hashtags, est prête pour une telle révolution.



