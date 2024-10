X (Twitter) a perdu 71,5% de sa valeur depuis le rachat par Elon Musk

Avant le rachat par Elon Musk, Twitter était considéré comme un réseau social prometteur avec une valeur en constante croissance. Aujourd’hui, la valeur de Twitter (devenu X) s’est complément écroulé au point de perdre 71.5% de la valeur comparé à avant le rachat. La fuite de gros annonceurs comme Apple et Disney est l’une des causes de cette baisse brutale de la valeur de X.

X pourrait-il disparaître un jour ?

Selon un rapport récent d’Axios, la valeur de Twitter continue de chuter de manière inquiétante. Fidelity, un important gestionnaire de fonds basé à Boston aux États-Unis, indique que la valeur actuelle de Twitter est désormais inférieure à un tiers de son prix d’achat. Nous sommes bien loin du prix auquel a été vendu le réseau social, pour rappel, l’acquisition de Twitter par Elon Musk s’est réalisé au prix de 44 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021.



Le rapport mentionne donc une perte de valeur dramatique de 71,5%, estimant la valeur actuelle de Twitter à environ 12,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2024. Cette chute vertigineuse fait écho à la dévaluation précédente de la société en novembre 2023, où sa valeur avait déjà chuté de 56%, atteignant alors 19 milliards de dollars.

Comportement d’Elon Musk, perte des annonceurs… Les raisons sont nombreuses

Un des facteurs clés de cette dévalorisation serait l’attitude d’Elon Musk envers les annonceurs qui quittent la plateforme. Musk avait vivement réagi en déclarant que ces annonceurs pouvaient « aller se faire foutre », une position qui a probablement joué un rôle dans la détérioration de la valeur de l’entreprise.



La perte de grands annonceurs tels qu’Apple, Disney et Google a également entraîné des pertes financières gigantesques pour X. Malgré l’introduction de l’abonnement X Premium (anciennement Twitter Blue), l’entreprise n’a pas réussi à compenser les pertes financières dues à ces départs. Visiblement, Elon Musk pensait que les fonctionnalités payantes avec un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel permettrait de « limiter la casse » de la fuite des annonceurs, mais la stratégie n’a pas marché comme souhaité.



Pour conclure l’explication de cette baisse de valeur phénoménale, on peut aussi parler des nombreux licenciements au sein de Twitter. Ces licenciements, dans le cadre de la restructuration de l’entreprise, semblent avoir eu un impact négatif sur la perception et la stabilité financière de X. Une entreprise qui licencie massivement des employés qui étaient parfois présents dans l’effectif depuis plus de 10 ans n’est jamais bien vue.



Dans l’ensemble, la situation de X soulève des questions sur sa stratégie future et la capacité de l’entreprise à se redresser dans un marché des médias sociaux de plus en plus compétitif. Elon Musk semble confiant, notamment parce que les chiffres de fréquentation récents montrent que X dépasse désormais Instagram et Facebook...

