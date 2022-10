Elon Musk relance son offre de rachat, Twitter est d'accord

Qui aurait pu prédire un tel scénario. Après une offre initiale de 44 milliards, Elon Musk avait suspendu l'accord à cause d'un taux élevé de faux comptes, avant de se retirer complètement. Twitter ne l'avait évidemment pas bien pris et avait entrepris une action en justice. Seulement voilà, Elon Musk vient de relancer son offre.

Comme le rapporte Bloomberg, Elon Musk a relancé son offre d'achat de Twitter. Selon un document déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le fantasque patron de Tesla et autre SpaceX propose à nouveau d'acheter la société pour le montant initialement convenu de 54,20 dollars par action.

Twitter a rapidement confirmé son intention de conclure l'opération.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.