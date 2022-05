Twitter : l'accord de 44 milliards mis en suspens par Elon Musk

Coup de théâtre dans l'affaire du rachat de Twitter par Elon Musk puisque l'entrepreneur vient de mettre en suspens son projet. Pour rappel, tout le réseau social était en ébullition depuis l'offre faite par l'homme derrière Tesla, qui avait indiqué vouloir mettre la main sur la plateforme pour 44 milliards de dollars.

Une offre acceptée par les responsables de Twitter, mais finalement, Elon Musk attendrait d'avoir plus d'informations sur le pourcentage de spams ou de faux comptes.

Elon Musk met "temporairement en attente" son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars afin d'en savoir plus sur les faux utilisateurs présents sur le réseau social. Selon Twitter, moins de 5 % de ses utilisateurs seraient des spams ou des faux comptes, ce qui ne suffit par à rassurer l'entrepreneur.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn