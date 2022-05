Elon Musk monte à 33,5 milliards en cash pour racheter Twitter

Si ses dernières déclarations laissaient penser qu'il pourrait renoncer à s'offrir Twitter, Elon Musk a tenu à rassurer tout le monde en relevant à 33,5 milliards de dollars la somme apportée directement par le fantasque dirigeant. De quoi diviser par deux le montant emprunté auprès des banques...

Le patron de Tesla et de SpaceX, entre autres, qui avait initialement souscrit pour 25,5 milliards de crédits, a mécaniquement abaissé ces emprunts à 13 milliards de dollars en apportant cette somme en numéraire, selon un document enregistré mercredi par l'autorité américaine des marchés (SEC). Une manière de rassurer tout le monde et de donner un gage supplémentaire pour que le deal aboutisse.

Le prix de l'acquisition, acceptée fin avril par le conseil d'administration du réseau social, était de 44 milliards de dollars dont près de 20 milliards en provenance directe du porte-monnaie d'Elon Musk. Alors qu'il s'était offert 9% de Twitter en guise de mise en bouche, le père de cinq enfants le plus connu avait tout de même du vendre pour près de 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla. Bien que le cours des actions en question ait bien baissé depuis un mois, rassembler quelques milliards de plus ne devrait pas être un obstacle pour celui qui vient d'annoncer vouloir se concentrer sur la masse populaire plutôt que les extrêmes.

If I were to own Twitter, it would be geared towards the middle 80% of the population, so technically the far left and far right would probably be dissatisfied