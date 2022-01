CarPlay sur une Tesla ? Ce développeur a réussi et va proposer un hack

Finalement peu de gens le savent, mais une voiture Tesla ne propose pas l'option CarPlay (ou même Android Auto). Vous ne pouvez pas profiter des interfaces spécifiques conçues par Apple et Google dans les véhicules électriques de la marque. Si cet étrange omission fait toujours autant jaser, un développeur a trouvé un moyen d'utiliser le navigateur Web intégré de Tesla et une version personnalisée d'Android pour faire fonctionner le système.

Un hack bientôt disponible pour tous les clients Tesla ?

L'idée est simple : installez la version personnalisée d'Android sur un Raspberry Pi et utilisez-le comme intermédiaire entre votre iPhone et l'écran de votre voiture. En réalité, c'est plus compliqué que cela, mais comme le montre ce rapport de Tesla North, cela fonctionne vraiment.



En effet, un développeur a créé un hack pour faire fonctionner Apple CarPlay dans sa Tesla. Le polonais Michał Gapiński a partagé sa bidouille autour de CarPlay, qui fonctionne dans le navigateur embarqué de Tesla. Nous voyons l'interface CarPlay, Apple Plans, ainsi qu'Apple Music qui fonctionne même en arrière-plan.

Mieux, Gapiński explique que nous pouvons nous attendre à ce que ce logiciel soit mis à la disposition de tous une fois qu'il sera arrivé à un niveau de qualité suffisant. Voilà qui pourrait être une excellente nouvelle pour les clients de la marque californienne en mal de CarPlay.



En effet, l'infodivertissement CarPlay d'Apple est l'une des fonctionnalités les plus utilisées sur l'iPhone de nos jours. Si Tesla n'a pas voulu l'intégrer, c'est parce qu'elle estime que son propre logiciel est suffisamment bon, et certainement pour ne pas payer de redevance à Apple. Mais les propriétaires de Tesla ne peuvent pas utiliser Apple Plans ou Waze car seul Google Maps est disponible dans le logiciel du constructeur.



