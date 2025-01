Uber et Nvidia s'associent pour accélérer le développement de la conduite autonome

Uber annonce s'associer à NVIDIA pour développer la conduite autonome. L'un dispose d'un service automobile et l'autre de puissantes plateformes pour accélérer le développement de la conduite autonome. Deux géants main dans la main.

Uber x Nvidia

Lors du CES 2025, Uber a annoncé une collaboration stratégique avec Nvidia pour accélérer le développement de la technologie de conduite autonome. Cette collaboration vise à utiliser les nouvelles technologies d'intelligence artificielle de Nvidia, notamment la plateforme Cosmos et la plateforme de supercalcul cloud DGX Cloud, pour améliorer les capacités d'Uber dans le domaine des véhicules autonomes (VA).



Selon Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, "L'IA générative alimentera l'avenir de la mobilité, nécessitant à la fois des données riches et une puissance de calcul très élevée". En travaillant avec Nvidia, Uber estime qu'elle pourra accélérer considérablement le calendrier pour des solutions de conduite autonome sûres et évolutives.

Uber compte utiliser les vastes données de ses millions de trajets quotidiens pour améliorer les modèles d'IA pour les véhicules autonomes. Ces données seront associées à la plateforme Cosmos de Nvidia, conçue pour éliminer les barrières de coûts et de ressources dans le développement de systèmes d'IA physiques, et à la plateforme DGX Cloud, qui offre une infrastructure d'IA haute performance entièrement gérée.



Norm Marks, vice-président de l'automobile chez Nvidia, a exprimé son enthousiasme concernant cette collaboration, déclarant qu'Uber fait partie des premiers leaders de la mobilité à adopter ces plateformes. Ce partenariat devrait doter l'écosystème VA d'outils et de plateformes avancés, avec plus de détails à partager plus tard dans l'année.



Cette annonce a même réussi à faire grimper l'action en bourse d'Uber, démontrant que le marché semble pour l'instant convaincu par ces premières informations. Du côté de Nvidia, qui a présenté ses RTX 50 et annoncé GeForce Now sur Vision Pro, c'est un coup de communication supplémentaire. Uber, reconnue mondialement et leader incontesté dans son domaine, ajoute une dimension de crédibilité et de portée à cette collaboration.