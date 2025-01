Sony confirme le développement de la PS6 pour 2027-2028

1 com

Sony prépare déjà l'après PS5 Pro avec la future PlayStation 6. Alors que la dernière version de sa console phare vient à peine d'arriver sur le marché, le géant japonais se projette déjà vers l'avenir, comme en témoignent les récentes déclarations d'Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, et plusieurs informations concernant les partenariats technologiques. Un développement qui s'annonce particulièrement intéressant pour l'écosystème gaming.

Une stratégie de transition en douceur

Sony adopte une approche équilibrée pour sa future console. Hideaki Nishino a confirmé dans une interview au magazine Famitsu que la PS5 bénéficiera d'une longue durée de vie, comparable à celle de la PS4. Cette stratégie n'empêche pas le développement parallèle de la PS6, qui est déjà en cours. Le constructeur japonais refuse de retarder artificiellement l'arrivée de nouvelles technologies uniquement pour prolonger la durée de vie de la PS5, préférant se laisser guider par les avancées technologiques plutôt que par un calendrier commercial strict.

Les premières informations concernant la PS6 révèlent déjà des choix technologiques ambitieux. Sony a officiellement établi un partenariat avec AMD pour le développement d'un projet baptisé "Améthyste". Mark Cerny, l'architecte PlayStation, a évoqué l'utilisation d'une architecture unifiée uDNA, combinant performances gaming et machine learning. Cette nouvelle génération devrait notamment améliorer le Ray-Tracing, déjà présent sur PS5 Pro, et intégrer des technologies avancées comme le PSSR et les réseaux de neurones CNN pour un rendu graphique optimal.

Un lancement prévu pour 2027-2028

Selon les déclarations du directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, la PS5 est actuellement dans la seconde moitié de son cycle de vie. En suivant la chronologie habituelle des consoles PlayStation et en tenant compte des différentes déclarations officielles, la PS6 pourrait faire son apparition entre 2027 et 2028. Cette période permettrait à Sony de maintenir son rythme d'innovation tout en laissant le temps à la PS5 et à la PS5 Pro de s'épanouir sur le marché.



Cette nouvelle génération s'annonce particulièrement intéressante dans un contexte où le cloud gaming continue de se développer, en particulier sur la Xbox qui a beaucoup misé sur ce créneau. L'avenir nous dira laquelle des stratégies, celle de Sony ou Microsoft, sera payante. Pour l'instant, le japonais a une longueur d'avance qu'il ne souhaite pas perdre.